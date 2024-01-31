Экономия

Пенсия по инвалидности, приобретенной во время работы: кто имеет право получать и какие документы нужны

Анастасия Грубрина, журналист сайта 31 января 2024, 15:00
Трудові пенсії з інвалідності: права та умови отримання
Фото: Pexels

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