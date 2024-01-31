Пенсия по инвалидности, приобретенной во время работы: кто имеет право получать и какие документы нужны

Если во время работы и получил(-а) увечья, имеешь право на пенсию по инвалидности. В нашем материале рассказываем, как ее получить, какие условия и какие из документов нужно собрать. Читай подробнее.

Трудовые пенсии по инвалидности: права и условия получения

Если в результате трудовой деятельности ты получил(-а) повреждения, тяжелое заболевание или инвалидность, можешь претендовать на пенсию по инвалидности. Об этом сказано на сайте Пенсионного фонда Украины. Ее назначают при частичной или полной потере трудоспособности.

Причину, группу, время наступления инвалидности, срок определяются органом медико-социальной экспертизы. Лицо должно получить справку, подтверждающую инвалидность, приобретенную во время трудовой деятельности.

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Кроме этого, нужно получить копию акта о несчастном случае на производстве, его расследовании и акте расследования профессиональной болезни. Из документов понадобится также паспорт, заявление о назначении пенсии, документы о стаже работы и заработной плате, месте регистрации и проживания.

Пенсия назначается в день обращения в ПФУ. Если обращение поступило не позднее трех месяцев со дня установления инвалидности, пенсию назначат именно с установленной даты.

Пенсию в результате трудового увечья или приобретенного заболевания назначают независимо от стажа работы. По достижении пенсионного возраста можно изменить вид пенсии.

Сумма выплат пенсии по инвалидности такова:

люди с инвалидностью I группы — 70% зарплаты;

70% зарплаты; люди с инвалидностью II группы — 60% зарплаты;

60% зарплаты; люди с инвалидностью III группы — 40% зарплаты.

Важно: сумма выплат рассчитывается исходя из суммы среднего заработка этой профессии на предприятии.

Максимальный объем выплат не может превышать трех минимальных пенсий по возрасту. Для работников подземных работ и с особо вредными условиями — не может превышать четыре минимальные пенсии по возрасту.

Время пребывания в состоянии инвалидности из-за несчастного случая на производстве или приобретенного заболевания засчитывается в трудовой стаж. Это позволяет выйти на пенсию по возрасту или получить льготы за работу в опасных условиях.

Раньше мы рассказывали, как оформить пенсию онлайн.

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