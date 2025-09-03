Платная или нет? Все о группе продленного дня: кто финансирует и как работает во время войны

Вскоре школьникам придется возвращаться за парты, а у родителей уже болит голова из-за тысячи вопросов, которые нужно решить до первого сентября. И это не только подготовка к школе, но моменты сугубо организационные — на кого оставить ребенка, когда мама и папа на работе?

Здесь на помощь приходит группа продленного дня в школе. Но иногда родители опасаются, что за нее придется платить, а за безопасность их детей в школах никто не будет отвечать после окончания учебы. А во время военного положения этот вопрос стал очень актуальным.

Но оправданы ли эти страхи и что о таких группах говорят официальные документы? Vikna.tv собрали всю необходимую информацию, чтобы подготовить тебя к любым вызовам.

Как работает группа продленного дня во время военного положения

Группа продленного дня (ГПД) — это продолжение образовательного процесса для организации деятельности учеников, их досуга и оказания помощи в подготовке к урокам. Но для родителей самое главное, что группа позволяет оставить детей в школе до вечера под наблюдением.

Их работу нормирует Порядок создания групп продленного дня в государственных и коммунальных учреждениях общего среднего образования. Также можно создать инклюзивную или специальную группу продленного дня.

Позаботиться о том, чтобы ребенок присоединился к ГПД следует заранее, но заявления на зачисление принимают в течение учебного года. За жизнь и здоровье учеников несут ответственность руководитель заведения, его заместители, учитель и другие работники, вовлеченные в функционирование группы.

Поэтому они также обязаны позаботиться о том, чтобы дети прошли в укрытие во время воздушных тревог.

Поскольку сейчас многие школы работают на дистанционной форме обучения или внезапно могут перейти на нее посреди учебного года, то группа продленного дня во время войны может функционировать и онлайн. Это может произойти в том случае, если группы были сформированы в начале учебного года. Работа учителей в таком случае оплачивается.

В режиме офлайн продолжительность работы группы продленного дня составляет не более шести часов. Но ребенок может не находиться на ней ежедневно в течение этого времени, если, например, родители могут и желают забрать его раньше.

Режим группы продленного дня

Ученики, родители которых написали заявления о посещении ГПД, находятся на территории школы до конца дня. Однако учителя должны организовать прогулку на свежем воздухе продолжительностью не менее полутора часов.

В целом режим работы группы выглядит так:

прогулка на свежем воздухе;

обед;

выполнение домашних заданий (при наличии);

спортивно-оздоровительные занятия.

В перерывах обязательно выполняют физкультминутки и гимнастику для глаз. В конце дня учителя должны убедиться, что каждый ребенок ушел домой в сопровождении родителей или опекунов.

Если ребенка будет забирать другая особа, например бабушка, тетя, старший брат или сестра и т.д., об этом нужно предупредить учителя заранее.

Режим работы групп в каждой школе принимает педагогический совет и утверждает руководитель заведения.

Сколько стоит ГПД

Согласно Порядку создания групп продленного дня, их финансирование осуществляется на средства учредителя и на другие средства, не запрещенные законодательством. В государственных школах организатором выступает учебное заведение, поэтому именно оно и финансирует ГПД. То есть родителям платить за группу не нужно.

Это правило не распространяется на частные школы или другие негосударственные организации, оказывающие услуги по организации группы.

Что касается обедов во время ГПД, то государственная платформа по здоровому школьному питанию Знаїмо приводит следующее объяснение: для учеников 1-4 класса, которые состоят в группах продленного дня, в зависимости от режима работы организуется трехразовое (завтрак, обед и вечер) питание, для 5-9 классов — двухразовое.

Согласно постановлению Кабинета Министров Украины от 02.02.2011 № 116, по решению педагогического совета учебное заведение может освободить от платы за питание учеников групп (в процентах численности группы по списку): 10 — в полном объеме, 15 — на половину стоимости.

Школа может принять решение об освобождении от платы за питание не более 25% учащихся, проживающих в пришкольных интернатах. В то же время питание других учеников осуществляется за собственные средства.

Простыми словами, только часть учеников может рассчитывать на бесплатные обеды, в том числе льготные категории. Остальным придется дополнительно оплачивать питание.

Цены на ГПД в частных заведениях стартуют от 250 гривен без обеда и от 320 гривен с обедом. Распространена оплата сразу за месяц. В этом случае оплата стоит от 3200 до 6000 гривен.

Преимуществом частных школ является то, что детям могут предложить не только выполнение домашних заданий, но и изучение языков, уроки искусства, основы программирования и другой досуг.

Инклюзивная группа продленного дня: для кого организовывают

Если у ребенка есть особые образовательные потребности, родители имеют право написать заявление о создании инклюзивной и/или специальной группы продленного дня.

Наполняемость инклюзивной группы составляет 30 детей. Но есть некоторые нюансы:

не более троих детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, задержкой психического развития, пониженным зрением или слухом или легкими интеллектуальными нарушениями;

не более двух детей, которые передвигаются на колесном кресле, или с нарушениями слуха, зрения или речи, расстройствами аутического спектра, сложными комбинированными нарушениями развития.

Образовательный процесс организуется на основе индивидуальных программ развития, индивидуальных учебных планов и с учетом особенностей учебно-познавательной деятельности этих учащихся.

Если в группе есть дети с тяжелыми физическими нарушениями или нарушениями интеллектуального развития, то учитель должен работать вместе с ассистентом.

В заключение добавим: помни о своих законных правах и не позволяй обманывать себя формулировками о якобы платной группе продленного дня в государственных школах.

Финансирование этого процесса возложено на местные бюджеты, а не на твои плечи. Если в школе тебя склоняют к плате за ГПД — обращайся на горячую линию МОН для обращений граждан по номерам: (044) 481-47-57, (044) 481-47-65, (044) 481-47-95.

