Платна чи ні? Все про групу продовженого дня: хто фінансує та як працює під час війни

Незабаром школярам доведеться повертатися за парти, а в батьків вже болить голова через тисячу питань, які потрібно вирішити до першого вересня. І це не лише підготовка до школи, а й моменти суто організаційні — на кого залишити дитину, коли мама і тато на роботі?

Тут на допомогу приходить група продовженого дня у школі. Але інколи батьки побоюються, що за неї доведеться платити, а за безпеку їхніх дітей у школах ніхто не відповідатиме після закінчення навчання. А під час воєнного стану це питання стало надзвичайно актуальним.

Але чи виправдані ці страхи та що про такі групи кажуть офіційні документи? Vikna.tv зібрали всю необхідну інформацію, аби підготувати тебе до будь-яких викликів.

Як працює група продовженого дня під час воєнного стану

Група продовженого дня (ГПД) — це подовження освітнього процесу для організації діяльності учнів, їхнього дозвілля та наданні допомоги у підготовці до уроків. Але для батьків найголовнішим є те, що група дозволяє залишити дітей у школі до вечора під наглядом.

Їхню роботу унормовує Порядок створення груп подовженого дня у державних і комунальних закладах загальної середньої освіти. Також є можливість створити інклюзивну або спеціальну групу продовженого дня.

Подбати про те, щоб дитина приєдналась до ГПД варто заздалегідь, але заяви на зарахування приймають протягом навчального року. За життя та здоров’я учнів несуть відповідальність керівник закладу, його заступники, вчитель та інші працівники, які залучені до функціонування групи.

Тож вони також зобов’язані подбати про те, щоб діти пройшли в укриття під час повітряних тривог.

Оскільки зараз багато шкіл працюють на дистанційній формі навчання або раптово можуть перейти на неї посеред навчального року, то група продовженого дня під час війни може функціонувати й онлайн. Це може статися у разі, якщо групи були сформовані на початку навчального року. Робота вчителів у такому разі оплачується.

В режимі офлайн тривалість роботи групи продовженого дня становить не більше шести годин. Але дитина може не перебувати у ній щоденно протягом цього часу, якщо, наприклад, батьки мають змогу та бажання забрати її раніше.

Режим групи продовженого дня

Учні, батьки яких написали заяви на відвідування ГПД, перебувають на території школи до кінця дня. Однак вчителі мають організувати прогулянку на свіжому повітрі тривалістю не менш як півтори години.

Загалом режим роботи групи має такий вигляд:

прогулянка на свіжому повітрі;

обід;

виконання домашніх завдань (за наявності);

спортивно-оздоровчі заняття.

В перервах обов’язково виконують фізкультхвилинки та гімнастику для очей. У кінці дня вчителі мають переконатися, що кожна дитина пішла додому у супроводі батьків або опікунів.

Якщо дитину забиратиме інша особа, наприклад, бабуся, тітка, старший брат чи сестра тощо, про це треба попередити вчителя заздалегідь.

Режим роботи груп у кожній школі ухвалює педагогічна рада та затверджує керівник закладу.

Скільки коштує ГПД

Згідно з Порядком створення груп продовженого дня, їхнє фінансування здійснюється за кошти засновника та за інші кошти, не заборонені законодавством. У державних школах організатором виступає навчальний заклад, тож саме він і фінансує ГПД. Тобто батькам платити за групу не потрібно.

Це правило не розповсюджується на приватні школи або інші недержавні організації, які надають послуги з організації групи.

Щодо обідів під час ГПД, то державна платформа зі здорового шкільного харчування Знаїмо наводить таке пояснення: для учнів 1-4 класу, зарахованих до груп подовженого дня, залежно від режиму роботи організовується триразове (сніданок, обід та підвечірок) харчування, для 5-9 класів — дворазове.

Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 02.02.2011 № 116, за рішенням педагогічної ради навчальний заклад може звільнити від плати за харчування учнів груп (у відсотках чисельності групи за списком): 10 — у повному обсязі, 15 — на половину вартості.

Школа може ухвалити рішення про звільнення від плати за харчування не більш як 25% тих учнів, які проживають у пришкільних інтернатах. Натомість харчування інших учнів здійснюється за власні кошти.

Простими словами, лише частина учнів може розраховувати на безкоштовні обіди, серед них — пільгові категорії. Решті ж доведеться додатково оплачувати харчування.

Ціни на ГПД в приватних закладах стартують від 250 гривень без обіду і від 320 гривень з обідом. Розповсюдженою є оплата одразу за місяць. У такому разі оплата коштує від 3200 до 6000 гривень.

Перевагою приватних шкіл є те, що дітям можуть запропонувати не лише виконання домашніх завдань, а вивчення мов, уроки мистецтва, основи програмування та інше дозвілля.

Інклюзивна група продовженого дня: для кого організовують

Якщо у дитини є особливі освітні потреби, то батьки мають право написати заяву про створення інклюзивної та/або спеціальної групи продовженого дня.

Наповнюваність інклюзивної групи становить 30 дітей. Але є деякі нюанси:

не більше трьох дітей з порушеннями опорно-рухового апарату, затримкою психічного розвитку, зниженим зором чи слухом або легкими інтелектуальними порушеннями;

не більше двох дітей, які пересуваються на кріслі колісному або з порушеннями слуху, зору чи мовлення, розладами аутичного спектра, складними комбінованими порушеннями розвитку.

Освітній процес організовують на основі індивідуальних програм розвитку, індивідуальних навчальних планів та з урахуванням особливостей навчально-пізнавальної діяльності цих учнів.

Якщо в групі є діти з тяжкими фізичними порушеннями або з порушеннями інтелектуального розвитку, то вихователь повинен працювати разом з асистентом.

Наостанок додамо: пам’ятай про свої законні права і не дозволяй обманювати себе формулюваннями про нібито платну групу продовженого дня у державних школах.

Фінансування цього процесу покладено на місцеві бюджети, а не на твої плечі. Якщо у школі тебе схиляють до платні за ГПД — звертайся на гарячу лінію МОН для звернень громадян за номерами: (044) 481-47-57, (044) 481-47-65, (044) 481-47-95.

