Перерасчет пенсий работающим пенсионерам 2023: будет ли повышение

В прошлом году, несмотря на то, что началась полномасштабная война, в марте украинским пенсионерам была проведена масштабная индексация пенсий.
Но выплаты работающим пенсионерам тогда не повышали. Как производят перерасчет пенсий работающим пенсионерам в 2023 году — читай в материале.
Перерасчет пенсионных выплат работающим пенсионерам, которые после перерасчета пенсий получили как минимум два года страхового стажа, проводится на основании заявления.
Его нужно подать в ПФУ или Портал электронных услуг ПФУ. Все зависит от того, когда именно ты получил(-а) дополнительный стаж после перерасчета. Об условиях писали в Управлении социального страхования ПФУ.
Перерасчет пенсии производится в первых числах месяца после поступления заявления, если оно подано до 15 числа. И с первых чисел следующего месяца, если заявление подано после 15.
Важно, что можно не обращаться с заявлением в ПФУ тем, кто с 1 апреля получил два и больше лет стажа после предварительного перерасчета пенсий по состоянию на февраль месяц года, в котором производится перерасчет. Таким образом, перерасчет предусмотрен автоматически.
В этом году автоматический перерасчет для работающих пенсионеров будет проводиться в порядке и на условиях, установленных КМУ.
Недавно министр социальной политики Оксана Жолнович дала интервью УНИАН, в котором рассказала, что министерство работает над расчетами индексации пенсий. Она отметила, что индексация ожидается в апреле.
Мы работаем над тем, чтобы провести индексацию пенсий в соответствии с инфляцией.
Мы работаем над тем, чтобы провести индексацию пенсий в соответствии с инфляцией.
— Есть же формула индексации и соответствующий закон. Думаю, такая индексация состоится в апреле. Сейчас производим расчеты, — подчеркнула Жолнович.
А 17 февраля премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что в 2023 году пенсии для украинцев повысят.
Уже в марте правительство проведет индексацию пенсий на 20%.
Уже в марте правительство проведет индексацию пенсий на 20%.
— Под индексацию будут подпадать все категории, определенные в законе Об общеобязательном государственном пенсионном страховании, – отметил он.
При этом глава правительства сообщил, что бюджет на 2023 год не предусматривал обязательной индексации, но люди нуждаются в поддержке. В целом индексация пенсий коснется более 10 миллионов украинцев.
Читай о том, как рассчитать пенсию самостоятельно.
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