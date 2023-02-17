Перерасчет пенсий работающим пенсионерам 2023: будет ли повышение

В прошлом году, несмотря на то, что началась полномасштабная война, в марте украинским пенсионерам была проведена масштабная индексация пенсий.

Но выплаты работающим пенсионерам тогда не повышали. Как производят перерасчет пенсий работающим пенсионерам в 2023 году — читай в материале.

Перерасчет пенсий работающим пенсионерам 2023: как происходит

Перерасчет пенсионных выплат работающим пенсионерам, которые после перерасчета пенсий получили как минимум два года страхового стажа, проводится на основании заявления.

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Его нужно подать в ПФУ или Портал электронных услуг ПФУ. Все зависит от того, когда именно ты получил(-а) дополнительный стаж после перерасчета. Об условиях писали в Управлении социального страхования ПФУ.

Перерасчет пенсий работающим пенсионерам: когда происходит

Перерасчет пенсии производится в первых числах месяца после поступления заявления, если оно подано до 15 числа. И с первых чисел следующего месяца, если заявление подано после 15.

Важно, что можно не обращаться с заявлением в ПФУ тем, кто с 1 апреля получил два и больше лет стажа после предварительного перерасчета пенсий по состоянию на февраль месяц года, в котором производится перерасчет. Таким образом, перерасчет предусмотрен автоматически.

В этом году автоматический перерасчет для работающих пенсионеров будет проводиться в порядке и на условиях, установленных КМУ.

Индексация пенсий 2023: Украина

Недавно министр социальной политики Оксана Жолнович дала интервью УНИАН, в котором рассказала, что министерство работает над расчетами индексации пенсий. Она отметила, что индексация ожидается в апреле.

Мы работаем над тем, чтобы провести индексацию пенсий в соответствии с инфляцией.

— Есть же формула индексации и соответствующий закон. Думаю, такая индексация состоится в апреле. Сейчас производим расчеты, — подчеркнула Жолнович.

А 17 февраля премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что в 2023 году пенсии для украинцев повысят.

Уже в марте правительство проведет индексацию пенсий на 20%.

— Под индексацию будут подпадать все категории, определенные в законе Об общеобязательном государственном пенсионном страховании, – отметил он.

При этом глава правительства сообщил, что бюджет на 2023 год не предусматривал обязательной индексации, но люди нуждаются в поддержке. В целом индексация пенсий коснется более 10 миллионов украинцев.

Читай о том, как рассчитать пенсию самостоятельно.

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