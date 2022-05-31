Выплаты ВПЛ, на ребенка и за разрушенное жилье — все ссылки, чтобы ты получил помощь

Во время войны государство помогает своим гражданам. Оформить помощь можно онлайн в приложении или на портале Дія. Мы собрали все полезные ссылки, которые помогут тебе оформить помощь во время войны.

Где оформить помощь для ВПЛ

Где получить помощь тем, кто помогает ВПЛ

6500 гривен компенсации по найму на каждого переселенца;

Компенсация расходов на временное поселение.

Где получить помощь пострадавшим в результате военных действий или вооруженных конфликтов

Статус ребенка, пострадавшего в результате военных действий и вооруженных конфликтов.

Где получить помощь пострадавшим в результате разрыва взрывоопасных предметов

Ежегодная помощь на оздоровление людям и детям с инвалидностью;

Единовременная компенсация людям и детям с инвалидностью.

Где получить помощь в случае повреждения жилья в результате военных действий или вооруженных конфликтов

Уведомление о поврежденном имуществе.

Некоторым переселенцам до сих пор не пришли социальные выплаты, но беспокоиться не стоит. Раньше мы рассказывали, почему не приходят социальные выплаты ВПЛ. А еще в материале можно узнать о том, кому из ВПЛ отменят денежную помощь.