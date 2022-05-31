Выплаты ВПЛ, на ребенка и за разрушенное жилье — все ссылки, чтобы ты получил помощь

Богдана Макалюк, редактор сайта 31 мая 2022, 07:00
Де отримати допомогу українцям під час війни
Фото: Pexels

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