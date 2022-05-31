Выплаты ВПЛ, на ребенка и за разрушенное жилье — все ссылки, чтобы ты получил помощь

Во время войны государство помогает своим гражданам. Оформить помощь можно онлайн в приложении или на портале Дія. Мы собрали все полезные ссылки, которые помогут тебе оформить помощь во время войны.
Статус ребенка, пострадавшего в результате военных действий и вооруженных конфликтов.
Некоторым переселенцам до сих пор не пришли социальные выплаты, но беспокоиться не стоит. Раньше мы рассказывали, почему не приходят социальные выплаты ВПЛ. А еще в материале можно узнать о том, кому из ВПЛ отменят денежную помощь.