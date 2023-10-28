Можно ли кормить грудью при температуре? Говорим о здоровье мамы и ребенка

Грудное вскармливание – это самый безопасный, надежный и доступный способ кормления малыша. Но бывают случаи, когда мама заболела, и у нее температура, поэтому возникает вопрос безопасности кормления младенца. Можно ли кормить грудью при температуре? При каких заболеваниях кормление противопоказано, а при каких можно приостановить до выздоровления? Можно ли маме принимать лекарства и как обезопасить ребенка от инфекции – читай в нашем материале.

Можно ли кормить грудью при температуре

Следует сказать, что поднимать вопрос кормления, когда мама заболела, нужно только после консультации с врачом-педиатром. В большинстве случаев врачи говорят, что не только можно, но и нужно. Во время болезни матери в крови появляются антитела, которые передаются малышу и защищают его от болезни. В молоке мамы имеются противовоспалительные и обезболивающие вещества и компоненты, которые повышают устойчивость слизистых детей, такие, например, как интерферон. У ребенка есть шансы не заболеть вообще или перенести инфекцию в легкой форме.

Грудное вскармливание и лекарства — советы врача

Для определения конкретной причины повышенной температуры рекомендуется обратиться к участковому терапевту или другому медицинскому специалисту широкого профиля. А может ли мама принимать то или иное лекарство, стоит посоветоваться с педиатром. Так, например, педиатр Лидия Бабич на своей странице в Facebook пишет, что есть много препаратов, которые не проникают в грудное молоко.

Сейчас также смотрят

— Маме точно нет нужды терпеть боль и лихорадку. Ибупрофен и парацетамол не попадают в молоко. Антибиотики некоторые тоже можно, – комментирует врач.

Но в любом случае лечение назначает и контролирует врач.

Как обезопасить ребенка от болезни:

надевать маску в период кормления или близкого контакта с ребенком;

мыть руки каждый раз после туалета, втирание носа;

вытирать руки одноразовыми бумажными полотенцами;

чихать и кашлять в салфетку;

постоянно проветривать помещение.

Очень важно для женщины в этот период много пить и немного больше отдыхать.

Однако существуют заболевания, при которых противопоказано кормить грудью.

Какие это заболевания:

Вич-инфекция;

туберкулез;

бруцеллез;

гонорея;

сифилис;

гепатит B и C.

Причины по которым нужно временно прекратить грудное вскармливание:

использование лекарств, несовместимых с грудным вскармливанием;

герпес на груди;

абсцесс груди;

активная фаза герпесной инфекции.

Грудное вскармливание приостанавливается до полного выздоровления мамы и отмены лекарства. Эти причины исчезают как только стабилизируется состояние и исчезают проявления заболевания. Если мама вынуждена прекратить кормить грудью, но хочет сберечь лактацию, нужно постоянно сцеживать. В период лечения необходимо сцеживать каждые 2-2,5 часа, особенно ночью, когда вырабатывается гормон пролактин, стимулирующий лактацию.

Кстати, мы раньше в материале опровергали мифы о грудном вскармливании. Читай, узнавай и не живи мифами.

А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.

Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.