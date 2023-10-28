Чи можна годувати грудьми при температурі? Говоримо про здоров’я мами та дитини

Грудне вигодовування — це найбезпечніший, найнадійніший, та найдоступніший спосіб годування малюка. Але трапляються випадки, коли мама захворіла, має температуру, тож виникає питання безпечності годування немовляти. Чи можна годувати грудьми при температурі? При яких захворюваннях годування протипоказано, а при яких можна призупинити до одужання? Чи можна мамі приймати ліки і як убезпечити дитину від інфекції — читай у нашому матеріалі.

Чи можна годувати грудьми при температурі

Слід сказати, що порушувати питання годування, коли мама захворіла, потрібно лише після консультації з лікарем-педіатром. У більшості випадків лікарі кажуть, що не тільки можна, а й треба. Під час хвороби мами у крові з’являються антитіла, які передаються малюкові та захищають його від хвороби. В молоці мами є протизапальні та знеболювальні речовини й компоненти, які підвищують стійкість слизових оболонок дитини, такі, наприклад, як інтерферон. У дитини є шанси не захворіти взагалі, або перенести інфекцію в легкій формі.

Грудне вигодовування та ліки — поради лікаря

Для визначення конкретної причини підвищеної температури рекомендується звернутися до дільничного терапевта або іншого медичного фахівця широкого профілю. А чи може мама приймати ті, чи інші ліки, варто порадитись з педіатром. Так, наприклад, педіатриня Лідія Бабич на своїй сторінці у Facebook пише, що є багато препаратів, які не проникають в грудне молоко.

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— Мамі точно нема потреби терпіти біль і лихоманку. Ібупрофен і парацетамол не потрапляють в молоко. Антибіотики деякі теж можна, — коментує лікарка.

Але у будь-якому випадку лікування призначає і контролює лікар.

Як убезпечити дитину від хвороби:

надягати маску в період годування або близького контакту з дитиною;

мити руки щоразу після туалету, утирання носа;

витирати руки одноразовими паперовими рушниками;

чхати та кашляти в серветку;

постійно провітрювати приміщення.

Дуже важливо для жінки в цей період багато пити й трохи більше відпочивати.

Проте існують захворювання, при яких протипоказано годувати грудьми.

Які це захворювання:

ВІЛ-інфекція;

туберкульоз;

бруцельоз;

гонорея;

сифіліс;

гепатит B і C.

Причини через які потрібно тимчасово припинити грудне вигодовування:

використання ліків, несумісних з грудним вигодовуванням;

герпес на грудях;

абсцес грудей;

активна фаза герпесної інфекції.

Грудне вигодовування призупиняється до повного одужання мами та скасування ліків. Ці причини зникають як стабілізується стан і зникають прояви захворювання. Якщо мама змушена припинити годувати грудьми, але хоче зберегти лактацію, потрібно постійно зціджувати. В період лікування необхідно зціджувати кожні 2-2,5 години, особливо вночі, коли виробляється гормон пролактин, який стимулює лактацію.

До речі, ми раніше в матеріалі спростовували міфи про грудне вигодовування. Читай, дізнавайся і не живи міфами.

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