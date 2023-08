Доносит правду англоязычной аудитории. Официальным спикером Сил ТрО Украины стала трансгендерная женщина из США Сара Эштон-Сирилло

Сейчас наше государство оказалось в ситуации, когда во время полномасштабной войны с РФ приходится разрушать и внутренние вредные убеждения. Среди них, например, гомофобия.

Украинцы все активнее поддерживают ЛГБТ+ сообщество, развенчивают мифы и предубеждения по отношению к людям, которые так долго боролись за собственные права. Теперь и на уровне государственных должностей Украина показывает готовность к переменам.

Официальным спикером Сил терробороны Украины стала трансгендерная женщина из США Сара Эштон-Сирилло. Её назначение очень разозлило российских граждан — известно ведь, что РФ является одной из самых гомофобных стран.

Сара Эштон-Сирилло — американка, которая с марта 2022 года защищает Украину в составе батальона имени Номана Челебиджихана. Трансгендерная женщина служит в ТрО ВСУ младшим сержантом и является боевым медиком.

Сначала Сара проживала во Львове, потом переехала в Харьков и жила на Северной Салтовке, которую россияне превратили в сплошную руину.

В феврале 2023 года она біыла ранена, в результате чего потеряла часть правой руки и получила шрамы на лице.

В гражданской жизни она являлась популярной в США журналисткой, а также прогрессивной политической активисткой. Сара родом из Лас-Вегаса и была активным политиком в штате Невада.

Силы ТрО Украины запускают новый проект о войне в Украине, который будет работать для аудитории США и Европы.

В новой должности спикера Сил ТрО Сара информирует англоязычную аудиторию — объективно освещает события российско-украинской войны, развенчивает российские фейки и пропаганду.

— Цель проекта — доносить до граждан США и Европы правдивую оперативную информацию о событиях в Украине, ходе боевых действий. Чтобы российским пропагандистам не дать никакого шанса уродовать информацию, — написал начальник объединенного прессцентра Сил обороны Таврического направления полковник Алексей Дмитрашковский.

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в своем Telegram отметила, что ситуация с Сарой стала показательной — хейт от российской аудитории стал полезным.

В своем Twitter сама Сара Эштон-Сирилло написала, что очень благодарна за поддержку Минобороны Украины.

A public announcement and personal thoughts on Ukraine and my career here.



(Please read and share????)



Good morning to the United States and Canada, Good afternoon to Europe, and hello to the rest of the world.



I have never been so honored as to read the dual statements released… pic.twitter.com/NtVd4ZoHmH