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Доносить правду до англомовної аудиторії. Офіційною спікеркою Сил ТрО України стала трансгендерна жінка зі США Сара Ештон-Сірілло

Вікторія Мельник, редакторка сайту 04 Серпня 2023, 11:06
Сара Ештон-Сірілл
Фото: Instagram

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