Доносить правду до англомовної аудиторії. Офіційною спікеркою Сил ТрО України стала трансгендерна жінка зі США Сара Ештон-Сірілло

Нині наша держава опинилася в ситуації, коли під час повномасштабної війни з РФ, доводиться руйнувати й внутрішні шкідливі переконання. Серед них, наприклад, негативне ставлення до ЛГБТ+.

Українці все активніше підтримують ЛГБТ+ спільноту, розвінчують міфи та упередження стосовно людей, які так довго боролися за власні права. Тепер і на рівні державних посад Україна показує готовність до змін.

Офіційною спікеркою Сил тероборони України стала трансгендерна жінка зі США Сара Ештон-Сірілло. Її призначення дуже розізлило російських громадян, адже відомо, що РФ є однією з найбільш гомофобних країн.

Сара Ештон-Сірілло — американка, яка з березня 2022 захищає Україну у складі батальйону імені Номана Челебіджіхана. Трансгендерна жінка служить у ТрО ЗСУ молодшою сержанткою та є бойовою медикинею.

Спочатку Сара проживала у Львові, згодом переїхала до Харкова та жила на Північній Салтівці, яку росіяни перетворили на суцільну руїну.

Журналістка висвітлювала проблеми ЛГБТ+ на війні в Україні, брала інтерв’ю в представників ЛГБТ+ та документувала російські воєнні злочини проти них.

У лютому 2023 року вона зазнала поранень, внаслідок чого втратила частину правої руки та дістала шрами на обличчі.

Сили ТрО України запускають новий проект про війну в Україні, який працюватиме для аудиторії США та Європи. Для англомовної аудиторії працюватиме Сара Ештон-Сірілло.

На новій посаді спікерки Сил ТрО, Сара інформує англомовну аудиторію — обʼєктивно висвітлює події російсько-української війни, розвінчує російські фейки та пропаганду.

— Мета проекту — доносити до громадян США та Європи правдиву оперативну інформацію про події в Україні, про хід бойових дій. Аби російським пропагандистам не дати жодного шансу спотворювати інформацію, — написав начальник об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку полковник Олексій Дмитрашківський.

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр у своєму Telegram зазначила, що ситуація із Сарою стала показовою — хейт від російської аудиторії став корисним.

У своєму Twitter сама Сара Ештон-Сірілло написала, що дуже вдячна за підтримку Міноборони України.

