В ночь на 3 ноября российские войска атаковали Украину дронами Shahed. К сожалению, есть попадания в разных областях.

Мы расскажем о последствиях взрывов в Харьковской, Одесской и Львовской областях.

Взрывы в Харьковской области 3 ноября 2023

Начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что около 00:45 враг нанес по Харькову удар предварительно с помощью четырех БпЛА-камикадзе типа Shahed. Повреждены два гаража, четыре легковых автомобиля и хозяйственная постройка.

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Частично разрушено учебное заведение. Также повреждения получили здание СТО, недействующий швейный цех и жилой дом.

К медикам обратилось восемь харьковчан с острой реакцией на стресс, в том числе двое детей. Получили помощь на месте. Ранения никто не получил.

По данным ГСЧС, в результаты ударов по Харькову и Харьковскому району загорелось пять пожаров. Самый масштабный пожар возник в одном из районов Харькова. Там огнем было охвачено административное здание, недействующее здание швейного цеха, СТО, гаражи, восемь автомобилей и жилой дом на общей площади более 1000 кв.м.

Удары по гражданским объектам и многочисленные пожары: последствия ночной атаки дронами на Харьков, Одесскую и Львовскую область 3 ноября / 5 Фотографий

Взрывы в Одесской области 3 ноября 2023

По словам главы Одесской ОВА Олега Кипера, ночью оккупанты в очередной раз атаковали Одесскую область. Силы ПВО уничтожили два дрона Shahed-131/136.

К сожалению, есть попадание по технической территории инфраструктурного объекта в области. Пострадавшие и сильные разрушения не зафиксированы.

Представитель ОК Юг Наталья Гуменюк в эфире телемарафона Єдині новини рассказала:

— Атака была достаточно мощная. Системы ПВО работали практически пять часов. На юге за ночь отработали и уничтожили 11 дронов типа Shahed: по три в Николаевской и Кировоградской области, две в Одесской области и по одному в Херсонской, Днепропетровской и Винницкой области. В Кировоградской области сбили и ракету Х-59, — акцентировала Гуменюк.

Взрывы в Херсоне 3 ноября 2023

В ГСЧС сообщили, что враг продолжает обстреливать Херсонскую область. Сегодня ночью армия РФ нанесла удар по одному из микрорайонов Херсона.

По разным адресам загорелись хозяйственная постройка и крыша двухэтажного нежилого здания. Спасателям удалось достаточно быстро ликвидировать пожары.

Удары по гражданским объектам и многочисленные пожары: последствия ночной атаки дронами на Харьков, Одесскую и Львовскую область 3 ноября / 3 Фотографии

Взрывы во Львовской области 3 ноября 2023

Дроны-камикадзе враг запустил и в сторону Львовской области. Глава Львовской ОВА Максим Козицкий сообщал об угрозе вражеских БПЛА и работе ПВО. По его словам, над Львовской областью удалось уничтожить 11 вражеских беспилотников. Всего на запад Украины направлялись 16 вражеских ударных дронов.

К сожалению, есть пять попаданий в объект критической инфраструктуры в нашей области. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших. Пожар оперативно ликвидирован.

Взрывы в Ивано-Франковской области 3 ноября 2023

Глава МВД Игорь Клименко сообщил, что в Ивано-Франковской области около 06:00 в Калушском районе упали обломки сбитого беспилотника. Ликвидирован пожар в общежитии.

Работа ПВО в ночь на 3 ноября 2023

В Воздушных силах ВСУ сообщили, что в ночь на 3 ноября 2023 года российские оккупанты атаковали Украину четырьмя десятками Shahed-136/131 из Курской области и из района Приморско-Ахтарской РФ.

В результате боевой работы силами и средствами Воздушных Сил, во взаимодействии с ПВО Сил обороны Украины, уничтожены 24 ударных БпЛА Shahed-136/131 и одна управляемая авиационная ракета.

К отражению воздушного нападения были привлечены истребительная авиация, зенитные ракетные подразделения, мобильные огневые группы.

Реакция Владимира Зеленского на атаку на Украину 3 ноября 2023

— Этой ночью было около 40 Shahed. Более половины сбито. Наша авиация, зенитчики, мобильные огневые группы — спасибо вам, воины, за каждое сбивание! Защитники неба работали результативно на территории десяти областей — Харьковской, Запорожской, Херсонской, Николаевской, Одесской, Киевской, Кировоградской, Винницкой, Хмельницкой, Львовской. Спасибо всем за внимательность!

К сожалению, были и попадания. Предварительно — без жертв. Последствия устраняются. Харьков… Львовская область, Ивано-Франковская область. Усиливаем ПВО. Усиливаем мобильные огневые группы. Осознаем, что с приближением зимы российские террористы будут пытаться наносить больше вреда. Будем отвечать врагу. Мощно! — говорится в сообщении.

Враг атакует Украину ракетами и дронами, но также атакует наших военных на разных участках фронта. Предлагаем ознакомиться с картой боевых действий в Украине 3 ноября, чтобы быть в курсе ситуации на фронте.

Фото: Олег Синегубов, ГСЧС

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