Вербуют и взрослых, и подростков в оккупационную армию! Что происходит в Мелитополе сейчас

Украинские военные делают все возможное, чтобы вернуть каждый метр украинской земли под контроль государства и выбить врага. Однако нам даже сложно представить, что происходит на ныне находящихся под временной оккупацией россиян территориях.

Террор, убийства, запугивание, искажение реальности и вербовка несовершеннолетних в ряды армии РФ — это только меньшая часть того, что ежедневно переживают украинцы на временно оккупированных территориях!

Мэр Мелитополя Иван Федоров в эфире телемарафона Єдині новини рассказал Вадиму Карпьяку о подготовке к зиме во временно оккупированном Мелитополе и ситуации в городе сейчас. Говорит: люди верили, что к этому времени их освободят ВСУ.

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Из Мелитополя выехала примерно половина жителей, поэтому наблюдается дефицит кадров, особенно среди коммунальщиков, и чего ждать от зимнего периода во время оккупации — неизвестно. Захватчики массово завозят россиян на временно оккупированные территории.

— Сейчас местные ищут возможность накопить уголь и дрова, уезжают к родственникам в особняки, чтобы дождаться освобождения. Такая же ситуация с медикаментами и продуктами: людям приходится делать немалые запасы, — говорит глава Мелитополя.

Также Иван Федоров отметил, что после проведения так называемого референдума на оккупированной территории, враг начал гораздо наглее обращаться с людьми. Это касается также и мобилизационных мер.

— Россияне отправляют на фронт мужчин из оккупированных территорий, в каждом городе и селе есть фейковый военкомат или мобилизационный стол. Уже есть случаи, когда наши парни были отправлены строить фортификационные сооружения, потом мы увидим их на фронте с автоматами в руках, — рассказывает Иван Федоров.

Также оккупанты создали из украинских мужчин батальон Ополчение, они уже сейчас проходят подготовку в боевых условиях, чтобы потом их перебросили на Запорожское направление.

Образования в оккупации нет — в учителей переквалифицируют уборщиков, завхозов.

Детей зомбируют пропагандой, а подростки должны вступать в одну из десяти так называемых патриотических организаций. Самые известные из них: Юнармия, Пул первого и Орленок.

Самое страшное, что принесла эта война в Украину — искалеченные судьбы детей. Что чувствуют дети, пережившие оккупацию и потерявшие родных, мы объясняли в другом материале.

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