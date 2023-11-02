Вербують і дорослих, і підлітків до окупаційної армії: що відбувається у Мелітополі зараз

Українські військові роблять все можливе, аби повернути кожен метр української землі під контроль держави та вибити ворога. Однак нам навіть складно уявити, що відбувається на територіях, що нині перебувають під тимчасовою окупацією росіян.

Терор, вбивства, залякування, викривлення реальності та вербування неповнолітніх до лав армії РФ — це тільки менша частина того, що переживають щодня українці на тимчасово окупованих територіях.

Міський голова Мелітополя Іван Федоров в ефірі телемарафону Єдині новини розповів Вадиму Карп’яку про підготовку до зими у тимчасово окупованому Мелітополі та ситуацію в місті зараз. Каже: люди вірили, що до цього часу їх звільнять ЗСУ.

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З Мелітополя виїхала приблизно половина мешканців, тож спостерігається дефіцит кадрів, особливо серед комунальників, тож чого чекати від зимового періоду під час окупації — невідомо. Загарбники масово завозять росіян на тимчасово окуповані території.

— Зараз місцеві шукають можливість накопичити вугілля та дрова, зʼїжджають до родичів в особняки, аби якось дочекатися звільнення. Така ж ситуація з медикаментами та продуктами: людям доводиться робити чималі запаси, — каже голова Мелітополя.

Також Іван Федоров зазначив, що після проведення так званого референдуму на окупованій території, ворог почав значно нахабніше поводитися з людьми. Це стосується також і мобілізаційних заходів.

— Росіяни відправляють на фронт чоловіків з окупованих територій, в кожному місті та селі є фейковий військкомат чи мобілізаційний стіл. Вже є випадки, коли наші хлопці були відправлені будувати фортифікаційні споруди, згодом ми побачимо їх на фронті з автоматами в руках, — розповідає Іван Федоров.

Також окупанти створили з українських чоловіків батальйон Ополчение, вони вже зараз проходять підготовку в бойових умовах, щоб потім їх перекинули на Запорізький напрямок.

Освіти в окупації немає — на вчителів “перекваліфіковують” прибиральників, завгоспів.

Дітей зомбують пропагандою, а підлітки повинні вступати до однієї з десяти так званих патріотичних організацій. Найвідоміші з них: Юнармія, Пул першого та Орлятко.

Найстрашніше, що принесла ця війна в Україну — покалічені долі дітей. Що відчувають та переживають діти, які пережили окупацію та втратили рідних, ми пояснювали в іншому матеріалі.

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