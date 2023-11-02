Україна

Вербують і дорослих, і підлітків до окупаційної армії: що відбувається у Мелітополі зараз

Вікторія Мельник, журналістка сайту 02 Листопада 2023, 14:00
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