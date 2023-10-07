40 днів підвалу і погроз. Розповідь вчителя про полон та освіту на окупованих територіях

На тимчасово окупованих територіях українська освіта є. Вона працює десь дистанційно, десь підпільно, але працює. Вчителі намагаються зробити все, щоб у дітей був доступ до знань. Освітній процес не зупиняється ні на мить. Однак часто педагоги опиняються у небезпеці.

Директор каховської ЗОШ І-III № 1 Віктор Пендальчук відмовився співпрацювати з ворогом, тож 40 днів провів в ув’язненні.

Йому погрожували, казали, що позбавлять життя, тож директору довелося виїхати з рідної Каховки. Чоловік розповів Вадиму Карп’яку про свій спротив окупантам та ув’язнення.

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Вони хотіли співпраці. Хотіли отримати мене як бонус до своєї роботи та, мабуть, думали, що якщо я погоджусь, то за мною підуть інші. Але це не моя історія.

Я не можу так зраджувати свою країну, своїх дітей, своїх педагогів. Тому я відмовився. Тож загалом вийшло 40 днів на підвалі.

Були погрози на адресу сім’ї. Другого разу була пряма погроза життю. Казали, що якщо вийду звідти, але матиму в серці Україну, то мені не жити.

Про українську освіту на тимчасово окупованих територіях

На тимчасово окупованих територіях українська освіта є. І це стосується не тільки Херсонської області. Діти мають можливість вчитись за українською програмою. Так, є проблеми з технічної точки зору, тому що не завжди є інтернет та зв’язок.

Але вчителі, які працюють в школах, що не можуть відкриватись у звичному режимі, роблять все можливе, щоб дітям було комфортно навчатись: записують відео-уроки, розробляють окремі матеріали, розміщують їх на певних платформах. І діти вже другий рік отримують наші свідоцтва про освіту.

Продовжував навчати дітей навіть в окупації й Максим Пашко. Читай, як вчитель з Херсона організував онлайн-школу з фізики.

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