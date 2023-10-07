40 дней подвала и угроз. Рассказ учителя о плену и образовании на оккупированных территориях

На временно оккупированных территориях есть образование. Оно работает где-то дистанционно, где-то подпольно, но работает. Учителя стараются сделать все, чтобы у детей был доступ к знаниям. Образовательный процесс не останавливается ни на мгновение. Однако часто педагоги оказываются в опасности.

Директор каховской ООШ I-III №1 Виктор Пендальчук отказался сотрудничать с врагом, поэтому 40 дней провел в заключении.

Ему угрожали, говорили, что лишат жизни, так что директору пришлось уехать из родной Каховки. Мужчина рассказал Вадиму Карпьяку о своем сопротивлении оккупантам и заключении.

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Об отказе от сотрудничать с оккупантами

— Они хотели сотрудничать. Хотели получить меня в качестве бонуса к своей работе и, наверное, думали, что если я соглашусь, то за мной последуют другие. Но это не моя история.

Я не могу так изменять своей стране, своим детям, своим педагогам. Потому я отказался. Так что в общей сложности вышло 40 дней на подвале.

Были угрозы в адрес семьи. Второй раз была прямая угроза жизни. Говорили, что если выйду оттуда, но буду в сердце хранить Украину, то мне не жить.

Об украинском образовании на временно оккупированных территориях

На временно оккупированных территориях есть образование. И это касается не только Херсонской области. У детей есть возможность учиться по украинской программе. Да, есть проблемы с технической точки зрения, потому что не всегда есть интернет и связь.

Но учителя, работающие в школах, которые не могут открываться в обычном режиме, делают все возможное, чтобы детям было комфортно учиться: записывают видео-уроки, разрабатывают отдельные материалы, размещают их на определенных платформах. И дети уже второй год получают наши свидетельства образования.

Продолжал учить детей даже в оккупации и Максим Пашко. Читай, как учитель из Херсона организовал онлайн-школу по физике.

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