Карта боевых действий 3 ноября 2023 года: где идут бои сегодня в режиме онлайн

Карта боевых действий 3 ноября 2023 года, как и в любой другой день, отражает линию боевого столкновения, усеянную снарядами, воронками от них и еще множеством вражеских ловушек.

Каждая отметка на этой карте ежедневно дается большой ценой здоровья и жизней украинских защитников, не отступающих с пути к свободе.

И пока последний день войны не наступил, рано останавливаться в поддержке наших защитников, как в простых донатах, так и своих делах.

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Интерактивная карта боевых действий в Украине Deep State — онлайн

Интерактивная карта Deep State подскажет, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.

Синие участки — территория, освобожденная от россиян.

Зеленые участки — территория, освобожденная в конце марта — начале апреля 2022 года.

Серые участки — нуждаются в уточнении.

Красные участки — временно захваченная оккупантами территория.

Черный цвет — Крым и ОРДЛО.

Розовый цвет — Приднестровье.

Не используй карту для прокладывания маршрутов эвакуации!

Карта боевых действий в Украине — ISW

Аналитики Института изучения войны отмечают, что российские войска предположительно готовятся к очередной волне чрезвычайно изнурительных наземных атак под руководством пехоты на украинские позиции в районе Авдеевки.

Нынешняя ситуация у Авдеевки является микрокосмом более широкой неспособности российского Генштаба усвоить и распространить уроки российских войск за время предыдущих неудачных наступательных усилий в Украине.

Украинские войска продолжили наступательные действия вблизи Бахмута и на западе Запорожской области.

Российские войска продолжали наступательные действия на рубеже Купянск — Сватово — Кременная, на Бахмутском направлении, в районе Авдеевки, западнее и юго-западнее Донецка, в районе границы Донецко-Запорожской области, на западе Запорожской области.

Также команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.

Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 3 ноября 2023 года

Генштаб ВСУ сообщает, что за прошедшие сутки произошло 38 боевых столкновений. Всего враг нанес четыре ракетных и 44 авиационных удара, совершил 59 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Разрушениям и повреждениям подверглись частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура. К сожалению, есть раненные среди гражданского населения.

Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено. Определенные подразделения вооруженных сил Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, обстреливает населенные пункты с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины.

Противник нанес авиационный удар в неподалеку от Могрицы Сумской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов, среди них Елин, Карповичи, Леоновка Черниговской области, Волфино, Могрица, Степок Сумской области, Гатище, Волчанск, Терновая Харьковской области.

На Купянском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районах Синьковки, Петропавловки, Ивановки Харьковской области. Здесь наши воины отразили пять атак. Противник нанес авиационные удары вблизи Петропавловки, Куриловки и Песчаного Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Двречнаяя, Синьковка, Кисловка, Берестово Харьковской области.

На Лиманском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел. Нанес авиационные удары в районах Серебрянского лесничества, Выемки и Спорного Донецкой области. От вражеских артиллерийских и минометных обстрелов пострадали около десяти населенных пунктов, в том числе Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Серебрянка, Раздоловка Донецкой области.

На Бахмутском направлении враг шесть раз безуспешно пытался восстановить утраченное положение в районах Клещиевки и Андреевки Донецкой области. Также вел безуспешные штурмовые действия возле Пивденного Донецкой области. Нанес авиационные удары в районах Клещиевки и Пивденного Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около десяти населенных пунктов, в частности Клещиевка, Курдюмовка, Белая Гора, Часов Яр Донецкой области.

На Авдеевском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районах населенных пунктов Северное и Тоненькое Донецкой области, где Силами обороны отбито пять атак.

Нанес авиационных ударов неподалеку от Новобахмутовки и Авдеевки Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около десяти населенных пунктов, среди них Новокалиново, Степное, Авдеевка, Первомайское Донецкой области.

На Марьинском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районе Марьинки Донецкой области. Здесь Силы обороны отразили 18 атак. Также противник нанес авиационный удар в районе Марьинки. Под артиллерийским и минометным огнем окупантов оказались около десяти населенных пунктов Донецкой области, в частности, Красногоровка, Марьинка, Победа, Новомихайловка.

На Шахтерском направлении противник вел безуспешные штурмовые действия в районе Старомайорского Донецкой области. Нанес авиационные удары в районах Водяного и Старомайорского. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около десяти населенных пунктов, в частности, Водяное, Угледар, Пречистовка, Урожайное Донецкой области.

На Запорожском направлении враг безуспешно пытался восстановить утраченное положение в районе Роботиного Запорожской области. Нанес авиационные удары возле Новоданиловки и Роботиного Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 20 населенных пунктов, в частности, Малиновка, Чаривное, Роботино, Малые Щербаки, Каменское Запорожской области.

На Херсонском направлении оккупанты нанесли авиационные удары в районах населенных пунктов Республиканец, Антоновка, Новокаиры, Приднепровское, Тягинка Херсонской области. Вражеским артиллерийским обстрелам подверглись Антоновка, Херсон, Станислав, Берислав, Веселое, Широкая Балка Херсонской области и Очаков Николаевской области.

В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны Украины нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и два — по зенитно-ракетным комплексам противника.

Подразделения ракетных войск поразили пункт управления, три района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, станцию РЭБ, склад боеприпасов, восемь артиллерийских средств, а также другую важную цель противника.

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