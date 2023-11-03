Карта бойових дій 3 листопада 2023: де йдуть бої сьогодні в режимі онлайн

Карта бойових дій 3 листопада 2023, як і в будь-який інший день, відображає лінію бойового зіткнення, що усіяна снарядами, вирвами від них та ще безліччю ворожих пасток.

Кожна позначка на цій карті щоденно дається великою ціною здоров’я та життів українських захисників, які не відступають зі шляху до свободи.

І поки останній день війни не настав, рано зупинятись у підтримці наших оборонців, як і в простих донатах, так і своїх справах.

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Інтерактивна карта бойових дій в Україні Deep State — онлайн

Інтерактивна карта Deep State підкаже тобі, де розташовуються підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.

Сині ділянки — територія, звільнена від росіян.

Зелені ділянки — територія, звільнена наприкінці березня – на початку квітня 2022 року.

Сірі ділянки — потребують уточнення.

Червоні ділянки — тимчасово захоплена окупантами територія.

Чорний колір — Крим та ОРДЛО.

Рожевий колір — Придністров’я.

Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації!

Карта бойових дій в Україні — ISW

Аналітики Інституту вивчення війни зазначають, що російські війська, ймовірно, готуються до чергової хвилі надзвичайно виснажливих наземних атак під керівництвом піхоти на українські позиції в районі Авдіївки.

Нинішня ситуація біля Авдіївки є мікрокосмом ширшої неспроможності російського Генштабу засвоїти та поширити уроки російських військ за час попередніх невдалих наступальних зусиль в Україні, іншим угрупованням сил на всьому театрі дій.

Українські війська продовжили наступальні дії поблизу Бахмута та на заході Запорізької області.

Російські війська продовжували наступальні дії на рубежі Куп’янськ — Сватове — Кремінна, на Бахмутському напрямку, в районі Авдіївки, на захід і південний захід від Донецька, в районі кордону Донецько-Запорізької області, на заході Запорізької області.

Також команда ISW публікує власну інтерактивну карту бойових дій в Україні.

Оперативна ситуація в Україні станом на 3 листопада 2023 року

Генштаб ЗСУ повідомляє, що протягом минулої доби відбулось 38 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав чотири ракетних та 44 авіаційних ударів, здійснив 59 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. На жаль, є поранені серед цивільного населення.

Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Визначені підрозділи збройних сил Білорусі виконують завдання у прикордонних з Україною районах.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України.

Противник завдав авіаційного удару в неподалік Могриці Сумської області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів, серед них Єліне, Карповичі, Леонівка Чернігівської області, Волфине, Могриця, Степок Сумської області, Гатище, Вовчанськ, Тернова Харківської області.

На Куп’янському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районах Синьківки, Петропавлівки, Іванівки Харківської області. Тут наші воїни відбили п’ять атак. Противник завдав авіаційних ударів поблизу Петропавлівки, Курилівки та Піщаного Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Дворічна, Синьківка, Кислівка, Берестове Харківської області.

На Лиманському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів. Завдав авіаційних ударів в районах Серебрянського лісництва, Виїмки та Спірного Донецької області. Від ворожих артилерійських та мінометних обстрілів постраждали близько десяти населених пунктів, серед них Невське, Білогорівка Луганської області та Торське, Серебрянка, Роздолівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку ворог шість разів безуспішно намагався відновити втрачене положення в районах Кліщіївки та Андріївки Донецької області. Також вів безуспішні штурмові дії біля Південного Донецької області. Завдав авіаційних ударів в районах Кліщіївки та Південного Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько десяти населених пунктів, зокрема, Кліщіївка, Курдюмівка, Біла Гора, Часів Яр Донецької області.

На Авдіївському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районах населених пунктів Сєверне та Тоненьке Донецької області, де Силами оборони відбито п’ять атак.

Завдав авіаційних ударів неподалік Новобахмутівки та Авдіївки Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько десяти населених пунктів, серед них Новокалинове, Степове, Авдіївка, Первомайське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районі Мар’їнки Донецької області. Тут Сили оборони відбили 18 атак. Також противник завдав авіаційного удару в районі Мар’їнки. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинилось близько десяти населених пунктів Донецької області, зокрема, Красногорівка, Мар’їнка, Побєда, Новомихайлівка.

На Шахтарському напрямку противник вів безуспішні штурмові дії в районі Старомайорського Донецької області. Завдав авіаційних ударів в районах Водяного та Старомайорського. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько десяти населених пунктів, зокрема, Водяне, Вугледар, Пречистівка, Урожайне Донецької області.

На Запорізькому напрямку ворог безуспішно намагався відновити втрачене положення в районі Роботиного Запорізької області. Завдав авіаційних ударів біля Новоданилівки та Роботиного Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 20 населених пунктів, зокрема, Малинівка, Чарівне, Роботине, Малі Щербаки, Кам’янське Запорізької області.

На Херсонському напрямку окупанти завдали авіаційних ударів в районах населених пунктів Республіканець, Антонівка, Новокаїри, Придніпровське, Тягинка Херсонської області. Ворожих артилерійських обстрілів зазнали Антонівка, Херсон, Станіслав, Берислав, Веселе, Широка Балка Херсонської області та Очаків Миколаївської області.

Водночас, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони України завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та два — по зенітно-ракетних комплексах противника.

Підрозділи ракетних військ уразили пункт управління, три райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, станцію РЕБ, склад боєприпасів, вісім артилерійських засобів, а також іншу важливу ціль противника.

Також українські захисники закликають долучитись до лав оборонців. Читай, як Азов набирає фахівців на десятки посад за новим механізмом.

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