Зарплати — до 125 тис. грн. Азов набирає фахівців на десятки посад за новим механізмом

Сьогодні, 2 листопада, заступник командира по роботі з особовим складом 12 бригади спеціального призначення Азов Святослав Паламар (Калина) розповів, що Азов набиратиме фахівців до армії через сервіс пошуку роботи Work.ua. Читай детальніше, як вступити до лав Азову та які посади найбільш затребувані.

Азов набиратиме фахівців до армії через Work.ua: що відомо

Рекрутингова кампанія проходить під гаслом Війську потрібні різні професії. Влаштуватися на роботу можна на бойові та небойові посади. Серед небойових є такі: кухарі, екскаваторники, водії, дизелісти, діловоди, медики тощо.

Нині у доступі є понад 300 вакансій для 28 спеціалістів різних спрямувань. Зарплати — від 25 тис. грн до 125 тис. грн.

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Людське життя є нашою цінністю у підрозділі. Кожен на своєму місці робить підрозділ ефективним. Звичайно, нам потрібні піхотинці, артилеристи, танкісти, але також і водії, автослюсарі, логісти, діловоди, психологи, — каже Паламар.

— Якщо ти підготовлений та кваліфікований, звертаєшся до нас, ми підберемо посаду за цивільною спеціалізацією, на якій ти можеш бути найбільш корисним військовому підрозділу. Боєздатний підрозділ — це не лише штурм.

Людина мусить розуміти, що армія — це теж робота. А військо — теж роботодавець, — каже співзасновник та СЕО Work.ua Артур Міхно.

Тому досвід та приклад Азову можуть наслідувати й інші бригади.

Як відбувається рекрутмент до Азову

— Азов сформований у 2014 році для захисту державного суверенітету та територіальної цілісності. Зараз підрозділ виконує завдання на Лиманському напрямку. Запорукою виживання на полі бою особового складу є його професіоналізм та мотивація.

З 2016 року ми займаємося питанням рекрутингу. Це дало змогу виховати професійних бійців, які неодноразово на полі бою та у найбільш запеклих точках доводили свою майстерність.

Підставою для працевлаштування є довідка ВЛК про придатність до військової служби. Є і посади для обмежено придатних. Люди проходять кілька турів співбесід, знайомства з командирами та навчання.

— Я побачив певний страх у цивільних, які не проходили військову службу, що вони недостатньо підготовлені для Азову, а також застереження: якщо я дійсно хороший кухар, мене кинуть в інше місце.

У нас непоганий результат, але з травня 2023 ми стали бригадою спеціального призначення, тому потрібно змінювати підхід щодо мобілізації. Ми цілеспрямовано кажемо людям правду, даємо рекомендації, і вони потрапляють туди, куди хочуть.

Серед умов вступу до Азову — офіційна мобілізація до кінця воєнного стану або служба за контрактом. Крім цього, можливе виконання обов’язків у зоні проведення бойових дій, за що є подобові доплати.

Для нас це можливість показати: рекрутинг до армії може відбуватися професійно та цілеспрямовано, а не через вручення повісток на блокпостах.

— Через неефективну систему набору досвідчені фахівці опиняються в окопах, а водночас висококваліфіковану роботу виконувати немає кому, — каже СЕО Work.ua Артур Міхно.

Переведення з інших бригад до Азову

Багато охочих вступити до лав Азову бояться ситуації, коли після співбесід з Азовом направляють до ТЦК, а там — зовсім до іншої бригади на іншу посаду. На це Святослав Паламар відповів так:

— Ми працюємо над цим. Звісно, з цим є проблеми. Але ми направляємо лист із клопотанням про конкретну людину, яка хоче проходити військову службу саме в нас. Ми підпорядковані МВС і є підрозділом Нацгвардії, а ТЦК — підрозділи Міноборони.

Тут системні недопрацювання, але ми це змінюємо. Далі все на совісті людей, які працюють у ТЦК. Якщо військовослужбовця не переводять до нас, він потрапляє у ЗСУ і ми намагаємося його перевести.

Азову вдається переводити людей з Нацгвардії, Державної прикордонної служби на бажані посади у підрозділі.

Раніше ми розповідали, що таке смарт-мобілізація та коли вона запрацює.

Фото: Інтерфакс-Україна

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