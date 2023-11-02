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Зарплати — до 125 тис. грн. Азов набирає фахівців на десятки посад за новим механізмом

Анастасія Грубрина, журналістка сайту 02 Листопада 2023, 18:00
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