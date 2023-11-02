Зарплаты — до 125 тыс. грн. Азов набирает специалистов на десятки должностей по новому механизму

Сегодня, 2 ноября, заместитель командира по работе с личным составом 12 бригады специального назначения Азов Святослав Паламар (Калина) рассказал, что Азов будет набирать специалистов в армию через сервис поиска работы Work.ua. Читай подробнее, как вступить в ряды Азова и какие должности наиболее востребованы.

Азов будет набирать специалистов в армию через Work.ua: что известно

Рекрутинговая кампания проходит под лозунгом Войску нужны разные профессии. Устроиться на работу можно на боевые и небоевые должности. Среди небоевых есть: повара, экскаваторщики, водители, дизелисты, делопроизводители, медики и другие.

Сейчас доступны более 300 вакансий для 28 специалистов различных направлений. Зарплаты — от 25 тыс. грн до 125 тыс. грн.

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Человеческая жизнь является нашей ценностью в подразделении. Каждый на своем месте делает подразделение эффективным. Конечно, нам нужны пехотинцы, артиллеристы, танкисты, но и водители, автослесари, логисты, деловоды, психологи, — говорит Паламар.

— Если ты подготовлен и квалифицирован, обращаешься к нам, мы подберем должность по гражданской специализации, на которой ты можешь быть наиболее полезным военному подразделению. Боеспособное подразделение — это не только штурм.

Человек должен понимать, что армия — это тоже работа. А войско тоже работодатель, — говорит соучредитель и СЕО Work.ua Артур Михно.

Таким образом опыту и примеру Азова могут последовать и другие бригады.

Как происходит рекрутмент в Азов

— Азов сформирован в 2014 году для защиты государственного суверенитета и территориальной целостности. Сейчас подразделение выполняет задачи на Лиманском направлении. Залогом выживания на поле боя личного состава является его профессионализм и мотивация.

С 2016 года мы занимаемся вопросом рекрутинга. Это позволило воспитать профессиональных бойцов, которые неоднократно на поле боя и в самых горячих точках доказывали свое мастерство.

Основанием для трудоустройства есть справка ВЛК о пригодности к военной службе. Есть и должности для ограниченно пригодных. Люди проходят несколько туров собеседований, знакомства с командирами и обучение.

— Я увидел определенный страх у гражданских, которые не проходили военную службу, что они недостаточно подготовлены для Азова, а также предостережения: если я действительно хороший повар, меня бросят в другое место.

У нас неплохой результат, но с мая 2023 года мы стали бригадой специального назначения, поэтому нужно менять подход по мобилизации. Мы целенаправленно говорим людям правду, даем рекомендации и они попадают туда, куда хотят.

Среди условий вступления в Азов — официальная мобилизация до конца военного положения или служба по контракту. Кроме того, возможно выполнение обязанностей в зоне проведения боевых действий, за что есть посуточные доплаты.

Для нас это возможность показать: рекрутинг в армию может проходить профессионально и целенаправленно, а не через вручение повесток на блокпостах.

— Из-за неэффективной системы набора опытные специалисты оказываются в окопах, а вместе с тем высококвалифицированную работу выполнять некому, — говорит СЕО Work.ua Артур Михно.

Перевод из других бригад в Азов

Многие желающие вступить в ряды Азова боятся ситуации, когда после собеседований с Азовом направляют в ТЦК, а там — совсем в другую бригаду на другую должность. На это Святослав Паламар ответил так:

— Мы работаем над этим. Конечно, с этим есть проблемы. Но мы направляем письмо с ходатайством о конкретном человеке, который хочет проходить военную службу именно у нас. Мы подчинены МВД и являемся подразделением Нацгвардии, а ТЦК — подразделения Минобороны.

Здесь системные недоработки, но мы это меняем. Дальше все на совести людей, работающих в ТЦК. Если военнослужащего не переводят к нам, он попадает в ВСУ, и мы пытаемся его перевести.

Азову удается переводить людей из Нацгвардии, Государственной пограничной службы на желаемые должности в подразделении.

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Фото: Интерфакс-Украина

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