Смарт-мобилизация в Украине: Михаил Федоров о нововведении и когда оно заработает

Вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Украины Михаил Фёдоров рассказал в интервью РБК-Украина о намерении запустить в Украине смарт-мобилизацию. Читай подробнее, что такое смарт-мобилизация и когда она заработает.

Смарт-мобилизация в Украине: что это и когда запустят

Смарт-мобилизация позволит гражданам самостоятельно выбирать специализацию, на которую они захотят мобилизоваться. Пилотный проект планируют запустить через месяц-два.

Мы будем запускать пилот на операторов дронов, и этот человек выбирает, что он хочет стать оператором дронов, или вообще служить в роте ударных дронов. Это может быть сапер, водитель, все должности будут.

— Человек сможет посмотреть, что это вообще за подразделение, рота, какие обязательства, какие у тебя риски, как ты будешь учиться, — рассказал Михаил Федоров.

Сейчас также смотрят

Для того чтобы попасть на желаемую должность, нужно оставить заявку, пройти рекрутеров и тесты, обучение. После этого мобилизованный получит должность, на которой хотел бы служить. Михаил Федоров отметил, что смарт-мобилизация будет способствовать справедливому набору на службу.

После запуска пилотного проекта станет ясно, сколько украинцев мобилизуются самостоятельно, будут ли они мотивированы и как будут проходить отбор. Если все пройдет удачно, такая система будет внедрена шире.

Читать по теме Ловить на улице больше не будут? Что предусматривает электронный реестр военнослужащих и когда заработает Как будет работать электронный реестр военнообязанных.

— Есть люди, которые, возможно, хотят быть штурмовиками или занимать другие должности. Но они хотят понимать: мной руководит профессиональный человек, когда я буду в окопе, надо мной будет дрон, рядом будет бронированная техника, мой руководитель будет заботиться о моей жизни и у него точная качественная ситуационная осведомленность, для него моя жизнь — это самое главное и он будет о ней заботиться, и у меня будет доверие к этому руководителю.

Пилотный проект не предусматривает обязательного посещения военкомата. Набор будет проходить после онлайн-тестирования и собеседования с рекрутерами. Если человек подходит на должность, которую хочет занять, он должен пройти обучение.

Ранее мы рассказывали, какие есть волны мобилизации в Украине.

А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.

Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.