Смарт-мобілізація в Україні: Михайло Федоров про нововведення та коли воно запрацює

Віце-прем’єр-міністр, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров розповів в інтерв’ю РБК-Україна про намір запустити в Україні смарт-мобілізацію. Читай детальніше, що таке смарт-мобілізація та коли вона запрацює.

Смарт-мобілізація в Україні: що це та коли запустять

Смарт-мобілізація дозволить громадянам самостійно вибирати спеціалізацію, на яку вони захочуть мобілізуватися. Пілотний проект планують запустити за місяць-два.

Ми будемо запускати пілот на операторів дронів, і ця людина обирає, що вона хоче стати оператором дронів, або взагалі служити в роті ударних дронів. Це може бути сапер, водій, всі посади будуть.

— Людина зможе подивитися, що це взагалі за підрозділ, рота, які зобов’язання, які в тебе є ризики, як ти будеш навчатися, — розповів Михайло Федоров.

Зараз також дивляться

Для того аби потрапити на бажану посаду, потрібно залишити заявку, пройти рекрутерів та тести, навчання. Після цього мобілізований отримає посаду, на якій хотів би служити. Михайло Федоров зазначив, що смарт-мобілізація сприятиме справедливому набору на службу.

Після запуску пілотного проекту стане зрозуміло, скільки українців мобілізуються самостійно, чи будуть вони мотивовані та як проходитимуть відбір. Якщо усе пройде вдало, таку систему впровадять ширше.

Читати на тему Ловити на вулиці більше не будуть? Що передбачає електронний реєстр військовослужбовців та коли запрацює Як працюватиме електронний реєстр військовозобов’язаних.

— Бо є люди, які, можливо, хочуть бути штурмовиками або займати інші посади. Але вони хочуть розуміти: мною керує фахова людина, коли я буду в окопі, наді мною буде дрон, поруч буде броньована техніка, мій керівник буде дбати про моє життя і в нього точна якісна ситуаційна обізнаність, для нього моє життя — це найголовніше і він буде про нього дбати, і в мене буде довіра до цього керівника.

Пілотний проект не передбачає обов’язкового відвідування військкомату. Набір відбуватиметься після онлайн-тестування та співбесіди з рекрутерами. Якщо людина підходить на посаду, яку хоче обійняти, вона має пройти навчання.

Раніше ми розповідали, які є хвилі мобілізації в Україні.

А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.

Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.