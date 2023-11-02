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Цю війну неможливо виграти зброєю минулого покоління і застарілими методами. Головне зі статті Залужного у The Economist

Вікторія Мельник, журналістка сайту 02 Листопада 2023, 17:00
Залужний
Фото: Getty Images

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