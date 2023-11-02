Цю війну неможливо виграти зброєю минулого покоління і застарілими методами. Головне зі статті Залужного у The Economist

Повномасштабна війна в Україні триває вже понад 20 місяців. За цей час було багато перемог, досягнень та звільнень від окупанта, однак нині й світова спільнота, і самі українці розуміють: контрнаступ не відбудеться так само блискавично, як восени 2022 року.

Про це також розмірковує й головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Його стаття, опублікована у виданні The Economist, розповідає про бачення генерала ситуації на фронті та його думки стосовно швидкості контрнаступальних дій нашої армії.

В оригіналі почитати статтю можна тут, а ключові думки Валерія Залужного ми тезово викладаємо нижче.

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Залужний про війну в Україні

Генерал Валерій Залужний дійшов до висновку, що нині рівень технологій, якого досягли і українці, і росіяни, ставить нас у глухий кут.

— Найімовірніше, не буде глибокого і красивого прориву, — каже він.

Також Залужний розчарувався, коли зрозумів, що зупинити Росію великими втратами її особового складу не вийде.

Це була моя помилка. Росія втратила щонайменше 150 тис. загиблих. У будь-якій іншій країні такі жертви зупинили б війну, — зазначив генерал.

Валерій Залужний довго думав, чому українська армія не могла швидко просуватися вперед. Під сумнів попадали підлеглі, його розрахунки та навіть знання військової справи.

Інтервʼю Залужного The Economist: головне

— Українська армія повинна була просуватися зі швидкістю 30 км на добу, прориваючи рубежі російської оборони. Якщо подивитися на підручники НАТО та наші розрахунки, то чотирьох місяців мало вистачити, щоб ми дійшли до Криму, повоювали в Криму, повернулися з Криму і знову увійшли. Натомість війська та техніка застрягають на мінних полях на підступах до Бахмута, а західну техніку розбивають російська артилерія та безпілотники, — зазначив він.

— Спочатку я подумав, що з нашими командирами щось не так, тому змінив деяких із них. Тоді я думав, що справа у бійцях — переставив їх у бригадах. Коли ці зміни не вплинули на ситуацію, я наказав штабу “відкопати книгу”, яку колись бачив, бувши студентом військової академії в Україні. Прорив укріплених ліній оборони 1941 року написана на основі аналізу битви Першої світової війни, та не пройшовши навіть половини підручника, я зрозумів: там описана саме та точка, де ми знаходимося: як і тоді, рівень нашого технологічного розвитку сьогодні вводить в ступор і нас, і наших ворогів.

Нам потрібно використовувати потужність, закладену в нових технологіях, — наголосив Залужний.

— Західні союзники надто обережно постачали Україні свої новітні технології та потужнішу зброю. Стримуючи постачання ракетних комплексів великої дальності та танків, Захід дозволив Росії перегрупуватися та налагодити оборону після раптового прориву в Харківській області на півночі та в Херсонській області на півдні наприкінці 2022 року.

— Вони (західні партнери — ред.) не зобов’язані нам нічого давати, і ми вдячні за те, що отримали, але я просто констатую факти.

— Важливо розуміти, що цю війну неможливо виграти зброєю минулого покоління та застарілими методами.

— Україна застрягла у тривалій війні, у якій Росія має перевагу. Водночас Україна не має іншого виходу, як зберегти ініціативу, продовжуючи наступ, навіть якщо вона просувається лише на кілька метрів на день. Падіння морального духу України та відмова Заходу від підтримки — це саме те, на що розраховує Путін. А ще — на тривалу війну.

— Найбільший ризик виснажливої окопної війни полягає в тому, що вона може затягнутися на роки й виснажувати українську державу.

Також Валерій Залужний каже: у боротьбі проти країни, де найдешевшим ресурсом є людські життя, Україні все важче буде продовжувати війну, адже тут життя людини є найбільшою цінністю.

Нам потрібно шукати це рішення, нам потрібно знайти цей порох, швидко освоїти його і використовувати для швидкої перемоги. Тому що рано чи пізно ми виявимо, що у нас просто не вистачає людей, щоб битися, — висновує він.

Раніше виданню Time дав інтервʼю президент України Володимир Зеленський. Про його бачення війни та чого очікує від Заходу, читай в іншому матеріалі.

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