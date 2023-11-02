Цю війну неможливо виграти зброєю минулого покоління і застарілими методами. Головне зі статті Залужного у The Economist

Повномасштабна війна в Україні триває вже понад 20 місяців. За цей час було багато перемог, досягнень та звільнень від окупанта, однак нині й світова спільнота, і самі українці розуміють: контрнаступ не відбудеться так само блискавично, як восени 2022 року.
Про це також розмірковує й головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Його стаття, опублікована у виданні The Economist, розповідає про бачення генерала ситуації на фронті та його думки стосовно швидкості контрнаступальних дій нашої армії.
В оригіналі почитати статтю можна тут, а ключові думки Валерія Залужного ми тезово викладаємо нижче.
Генерал Валерій Залужний дійшов до висновку, що нині рівень технологій, якого досягли і українці, і росіяни, ставить нас у глухий кут.
— Найімовірніше, не буде глибокого і красивого прориву, — каже він.
Також Залужний розчарувався, коли зрозумів, що зупинити Росію великими втратами її особового складу не вийде.
Це була моя помилка. Росія втратила щонайменше 150 тис. загиблих. У будь-якій іншій країні такі жертви зупинили б війну, — зазначив генерал.
Це була моя помилка. Росія втратила щонайменше 150 тис. загиблих. У будь-якій іншій країні такі жертви зупинили б війну, — зазначив генерал.
Валерій Залужний довго думав, чому українська армія не могла швидко просуватися вперед. Під сумнів попадали підлеглі, його розрахунки та навіть знання військової справи.
Нам потрібно використовувати потужність, закладену в нових технологіях, — наголосив Залужний.
Нам потрібно використовувати потужність, закладену в нових технологіях, — наголосив Залужний.
Також Валерій Залужний каже: у боротьбі проти країни, де найдешевшим ресурсом є людські життя, Україні все важче буде продовжувати війну, адже тут життя людини є найбільшою цінністю.
Нам потрібно шукати це рішення, нам потрібно знайти цей порох, швидко освоїти його і використовувати для швидкої перемоги. Тому що рано чи пізно ми виявимо, що у нас просто не вистачає людей, щоб битися, — висновує він.
Нам потрібно шукати це рішення, нам потрібно знайти цей порох, швидко освоїти його і використовувати для швидкої перемоги. Тому що рано чи пізно ми виявимо, що у нас просто не вистачає людей, щоб битися, — висновує він.
Раніше виданню Time дав інтервʼю президент України Володимир Зеленський. Про його бачення війни та чого очікує від Заходу, читай в іншому матеріалі.
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