Зеленський в інтерв’ю Time: Ніхто так не вірить у нашу перемогу, як я

Якщо на початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну місія президента Володимир Зеленського полягала у тому, аби зберегти державу, а також об’єднати як український народ, так і західних партнерів у боротьбі проти терористів, то зараз завдання зазнало змін. Воно стало тяжчим, хоч загальна мета й не змінилась — незалежність України.

В інтерв’ю Time Володимир Зеленський поділився, що отримувати допомогу не лише для перемоги, але й просто для того, щоб тримати лінію фронту, стає все тяжче. А ось глобальних криз та викликів для цивілізованого світу стає лише більше.

Найстрашніше, що частина світу звикла до війни в Україні.

— Втома війною накочується хвилею. Ви бачите це у США, у Європі. І ми бачимо, що як тільки вони починають трохи втомлюватися, це стає для них схожим на шоу: “Я не можу дивитися цей повтор удесяте”.

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Про це свідчать також результати опитування Reuters. Згідно з отриманими даними, близько 41% американців хочуть, щоб Конгрес надав Києву більше зброї, у порівнянні з 65%, які були у червні. Також стає складніше тримати увагу на війні в Україні, коли розпочалось загострення збройного протистояння в Ізраїлі.

Та Володимир Зеленський, попри усі складнощі, відкидає можливість заморозити бойові дії чи йти на перемовини. Президент України не бачить іншого виходу, окрім як продовжувати боротьбу й далі.

— Я не думаю, що Україна може дозволити собі втомитися від війни. Навіть якщо хтось втомлюється всередині, багато з нас не визнають цього.

Ніхто так не вірить у нашу перемогу, як я. Ніхто.

Також Володимир Зеленський додав, що можливо тимчасове перемир’я і могло б заспокоїти когось як всередині країни, так і за її межами, але такий крок матиме тоді невідомо яку ціну.

Для нас це означало б залишити цю рану відкритою для майбутніх поколінь… Для мене це проблема, тому що ми залишилися з цією вибуховою силою. Ми лише затримаємо її детонацію.

Дехто з партнерів питає прямо, що буде, якщо допомога не надійде. Від декого чутно більше вимог спершу побороти корупцію. Однак річ не завжди у ній.

Це неправильно, щоб вони прикривали свою неспроможність допомогти Україні, викидаючи ці звинувачення.

Володимир Зеленський не лише продовжує пояснювати деяким партнерам, чому важливо надсилати Україні зброю, але й попереджає, що якщо росіян не зупинити в Україні, бойові дії поширяться за її межі.

Я довго жив із цим страхом. Третя світова війна може початися в Україні, продовжитися в Ізраїлі, звідти перейти в Азію, а потім вибухнути десь ще.

Крім цього, ворожі ІПСО продовжують працювати. Тому важливо знати, як вони працюють, аби не потрапити на їхній гачок. Читай інтерв’ю воїна підрозділу ІПСО про те, як залізти в голову ворога.

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