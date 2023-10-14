Залізти в голову ворога: інтерв’ю воїна підрозділу ІПСО про психологічні операції проти росіян

Ці воїни часто залишаються в тіні. Як говорить один із них, все це задля безпеки їхніх близьких та рідних. Адже саме на військових підрозділів ІПСО ворог постійно полює.

Це підрозділи з інформаційно-психологічних операцій, які входять у склад ССО, — пояснює воїн, який не називає свого імені.

В ексклюзивному інтерв’ю воїн, що служить в підрозділі ІПСО Сил спеціальних операцій, розповів, як проходять інформаційно-психологічні операції ворога.

Також військовослужбовець пояснив, як саме працює інформаційний простір ворога, який перетворює людей на біомасу.

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Основні завдання сил ІПСО

Основні завдання — це створити якісь передумови зміни поведінки нашої цільової аудиторії. Та в ході поширення зміни цієї поведінки зробити певний інформаційний вплив. Це може бути якесь перебільшення чи применшення інформації, якісь спонукання до дій, або якесь спонукання до такої думки, яка нам потрібна.

Це використання інформаційного приводу, демонстрація певних дій противника чи наших, які ми розвиваємо та умовно кажучи нагнітаємо, щоб досягти тієї цілі, яку нам поставили.

Вплив повномасштабної війни на сили ІПСО

Так досить досить сильно повпливали реально в позитивному ключі. Зараз 24/7 онлайн постійний моніторинг ресурсів. Тобто це дуже великий досвід, який нам потрібен.

Також це повпливало на мобілізацію, тому що проходять спеціалісти, які зовсім з іншого боку відкривають очі. Це свіжа кров і максимально професійна.

Виходить такий симбіоз військової сфери та цивільної. Професіонали об’єднуються та виходить такий дуже потужний інструмент в боротьбі з російськими групами.

Соціальний експеримент над російським суспільством

Я це називаю соціальними експериментами. Їх просто перетворили на біомасу. Їхній інформаційний простір побудований на дебілізуючих програмах типу соціальних, на таких самих фільмах за підтримки Міністерства оборони про війну.

Потім йдуть новини, після чого знову якось це ж трошечки треба розбавити, показують якийсь концерт, на якому співають там. І знову новини, а потім якийсь стенд-ап типу Comedy Club. А десь так о восьмій вечора знову починаються новини. Таких програм багато там. Їх можна перераховувати до безкінечності.

Вони говорять про те, що знизили ціну на водочку, у людей нема чого їсти, але давайте подивимося, що там в українців.

Ми українці набагато освіченіші. Ми хочемо працювати, щоб нормально собі жити. Коли в нас є спільний ворог, ми об’єднуємося. Тому я думаю, що ми через це непереможні.

Також іноді інформаційні постріли стають другим шансом для нелюдів. Читай, як ЗСУ заохочують росіян здаватися в полон.

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