Залезть в голову врага: интервью воина подразделения ИПСО о психологических операциях против россиян

Эти воины часто остаются в тени. Как говорит один из них, все это в целях безопасности их близких и родных. Ведь именно на военных подразделений ИПСО враг постоянно охотится.

Это подразделения по информационно-психологическим операциям, входящим в состав ССО, — объясняет воин, не называющий своего имени.

В эксклюзивном интервью воин, служащий в подразделении ИПСО сил специальных операций, рассказал, как проходят информационно-психологические операции врага.

Также военнослужащий объяснил, как именно работает информационное пространство врага, которое превращает людей в биомассу.

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Основные задачи сил ИПСО

Основные задачи — это создать какие-то предпосылки изменения поведения нашей целевой аудитории. А в ходе распространения изменения этого поведения оказать определенное информационное влияние. Это может быть какое-то преувеличение или преуменьшение информации, какие-то побуждения к действиям, или какое-то побуждение к такой мысли, что нам нужна.

Это использование информационного повода, демонстрация определенных действий противника или наших, которые мы развиваем и условно нагнетаем, чтобы достичь той цели, которую нам поставили.

Влияние полномасштабной войны на силы ИПСО

Так достаточно сильно повлияли реально в положительном ключе. Сейчас 24/7 онлайн постоянный мониторинг ресурсов. То есть это очень большой опыт, который нам нужен.

Также это повлияло на мобилизацию, потому что проходят специалисты, совсем с другой стороны открывающие глаза. Это свежая кровь и максимально профессиональная.

Выходит такой симбиоз военной и гражданской. Профессионалы объединяются и получается очень мощный инструмент в борьбе с российскими группами.

Социальный эксперимент над российским обществом

Я это называю социальными экспериментами. Их просто превратили в биомассу. Их информационное пространство построено на дебилизирующих программах типа социальных, на таких же фильмах при поддержке Министерства обороны о войне.

Потом идут новости, после чего опять как-то это немножко надо разбавить, показывают какой-то концерт, на котором поют там. И снова новости, а потом какой-то стенд-ап типа Comedy Club. А где-то в восемь вечера снова начинаются новости. Таких программ много там. Их можно перечислять до бесконечности.

Они говорят о том, что снизили цену на водочку, у людей нечего есть, но давайте посмотрим, что там у украинцев.

Мы, украинцы, гораздо образованнее. Мы хотим работать, чтобы нормально жить. Когда у нас есть общий враг, мы объединяемся. Поэтому я думаю, что мы из-за этого непобедимы.

Также иногда информационные выстрелы становятся вторым шансом для извергов. Читай, как ВСУ поощряют россиян сдаваться в плен.

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