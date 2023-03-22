Информационные выстрелы как второй шанс для извергов: как ВСУ поощряют россиян сдаваться в плен

Полномасштабная война в Украине продолжается уже больше года. За это время — более 166 тысяч ликвидированных оккупантов. Такие колоссальные потери Россия не несла ни в одной войне.

Но, несмотря на то, что с войной пришли не мы, а к нам, украинские воины дают оккупантам шанс на спасение и жизнь.

— Мы готовим так называемые агитационные снаряды. Это один из методов психологического воздействия на противника. На обороте этих листовок — контактные номера телефонов, по которым противник может обратиться на горячую линию Хочу жить и заявить о себе и своем желании сдаться в плен нашим Вооруженным силам, — говорит военнослужащий Андрей.

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Программа Хочу жить действует с сентября 2022 года. За это время ее сайт посетили более 14 миллионов раз, 12 миллионов раз — с территории страны-агрессора. Около 10 тысяч россиян уже воспользовались ею.

— Сдались в плен как лично, так и некоторые со своей техникой, за что получили соответствующую денежную компенсацию, написанную в этих агитках, — объясняет Андрей.

Компенсацию получить смогут только сдающиеся в плен с исправной военной техникой.

Агитация работает следующим образом: бумаги засовывают в снаряды и Грады, запускают к врагу. Закрученный и запрограммированный взрыватель срабатывает на высоте: взрывается, а листовки разлетаются на большую территорию.

Военнослужащие ВСУ разрабатывают такие мероприятия совместно с СБУ. Периодически так делают, чтобы противник мог сдаться в плен, ведь россияне находятся в информационном вакууме.

О тяжелом эмоциональном состоянии российских военных и их готовности сдаться в плен свидетельствуют и перехваченные разговоры оккупантов: читай, что говорит россиянин в перехваченных разговорах своим родным.

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