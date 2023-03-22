Україна

Інформаційні постріли як другий шанс для нелюдів: як ЗСУ заохочують росіян здаватися в полон

Костянтин Мельников, журналіст програми Факти ICTV 22 Березня 2023, 13:00

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