Інформаційні постріли як другий шанс для нелюдів: як ЗСУ заохочують росіян здаватися в полон

Повномасштабна війна в Україні триває вже більш як рік. За цей час — понад 166 тисяч ліквідованих загарбників. Таких колосальних втрат Росія не зазнавала у жодній війні.

Та попри те, що з війною прийшли не ми, а до нас, українські воїни дають окупантам шанс на порятунок та життя.

— Ми готуємо так звані агітаційні снаряди. Це є одним із методів психологічного впливу на противника. На звороті цих листівок — контактні номери телефонів, за якими противник може звернутися на гарячу лінію Хочу жити та заявити про себе і своє бажання здатися в полон нашим Збройним силам, — каже військовослужбовець Андрій.

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Програма Хочу жити діє з вересня 2022 року. За цей час її сайт відвідали понад 14 мільйонів разів, 12 мільйонів разів — з території країни-агресора. Майже 10 тисяч росіян уже скористалися нею.

— Здалися в полон як особисто, так і деякі зі своєю технікою, за що отримали відповідну грошову компенсацію, що написано в оцих агітках, — пояснює Андрій.

Компенсацію отримати зможуть лише ті, хто здається в полон зі справною військовою технікою.

Агітація працює так: листівки засовують в снаряди та Гради, запускають до ворога. Закручений та запрограмований підривник спрацьовує на висоті: вибухає, а листівки розлітаються на велику територію.

Військовослужбовці ЗСУ розробляють такі заходи спільно з СБУ. Періодично так роблять, щоб противник мав змогу здатися в полон, адже росіяни перебувають в інформаційному вакуумі.

Про важкий емоційний стан російських військових та їхню готовність піти в полон свідчать і перехоплені розмови окупантів: читай, що каже росіянин у перехоплених розмовах своїм рідним.

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