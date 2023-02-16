“Я на межі зриву!” Сльози та відчай ллються рікою у новій перехопленій розмові окупантів

Головне управління розвідки України продовжує публікувати перехоплені розмови окупантів. З цих телефонних розмов ми можемо дізнатися, що їхній моральний стан дуже пригнічений.

Російські військові постійно жаліються своїм рідним та друзям на нестачу озброєння, обладнання, амуніції. Говорять, що хочуть повернутися додому, скаржаться на керівництво та великі втрати.

У новій перехопленій розмові від ГУР окупант говорить другу, що перебуває на межі нервового зриву.

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Військовий РФ жаліється другу на перебування на фронті без визначених термінів та обурюється умовами, у яких доводиться бути.

Окупант: — Мені ще рік тут бути як мінімум. Не знаю точно, немає жодних термінів. Це беззаконня вже дістало, усі на межі зриву. У контрактників є терміни. Як можна відправляти людину без визначених термінів?

До всього, ще ходять полковники, які мешкають у триповерхових котеджах у місті. А ти тут в землі закопаний.

Спиш на землі, їси з землею, п’єш із калюжі. А вони ходять і запитують: “На дембель збираєшся?” — жаліється росіянин.

За його словами, на Новий рік у багатьох військових “зірвало дах”. Адже вони сподівалися відбути три місяці та поїхати після Нового року додому.

Росіянин каже, що він десятий в черзі додому. Перша людина поїде через три місяці на 15 днів. За його підрахунками, він зможе поїхати через рік лише на 15 днів.

Росія окутана павутинням своєї пропаганди. Раніше ми розповідали, як російські матері намагаються добитися правди від влади. Про це вони теж розповіли у перехоплених розмовах.

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