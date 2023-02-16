“Я на грани срыва!” Слезы и отчаяние льются рекой в новом перехваченном разговоре оккупантов

Главное управление разведки Украины продолжает публиковать перехваченные разговоры оккупантов. Из этих телефонных разговоров мы можем узнать, что их моральное состояние очень подавленное.

Российские военные постоянно жалуются своим родным и друзьям на нехватку вооружения, оборудования, амуниции. Говорят, что хотят вернуться домой, не довольны руководством и отмечают большие потери.

В новом перехваченном разговоре от ГУР оккупант говорит другу, что находится на грани нервного срыва.

Сейчас также смотрят

Военный РФ жалуется другу на пребывание на фронте без определенных сроков и возмущается условиями, в которых приходится быть.

Оккупант: — Мне еще год здесь быть как минимум. Не знаю точно, нет никаких сроков. Этот беспредел уже достал, все на грани срыва. У контрактников есть сроки. Как можно отправлять человека без определенных сроков?

Ко всему, еще ходят полковники, живущие в трехэтажных коттеджах в городе. А ты здесь в земле зарыт.

Спишь на земле, ешь с землей, пьешь из лужи. А они ходят и спрашивают: “На дембель собираешься?” — жалуется россиянин.

По его словам, на Новый год у многих военных “сорвало крышу”. Они надеялись отбыть три месяца и поехать после Нового года домой.

Россиянин говорит, что он десятый в очереди домой. Первый человек поедет через три месяца на 15 дней. По его подсчетам, он сможет поехать через год всего на 15 дней.

Россия окутана паутиной свои пропаганды. Ранее мы рассказывали, как российские матери пытаются добиться правды от властей. Об этом они тоже рассказали в перехваченных разговорах.

А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!