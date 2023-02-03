Российские матери объединяются в союзы и оплакивают умерших на войне сыновей: принесет ли это пользу — перехват ГУР

Оккупанты продолжают умирать на войне против мотивированных украинцев. Матери российских солдат уже не так рады так называемой СВО, и вообще они против Владимира Путина и его войны. Правда, говорить об этом могут только шепотом, и то — своим еще живым сыновьям на фронте.

В новых перехватах от Главного управления разведки МО Украины мать оккупанта рассказывает своему сыну о союзе матерей, в котором все окутаны горем в связи с потерей своих детей и пытаются добиться правды и справедливости от российских властей.

Мать оккупанта: Это же у тебя отпуск, а не увольнение? Не увольняйся, сынок.

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Мать оккупанта говорит: создался союз матерей, сыновья которых умерли на украинской земле.

Там все плачут, я не хочу в этот союз матерей… Но вот так среди мирного взять сына и забрать, чтобы он умер. Я не могу объяснить себе, ради чего.

Мать оккупанта: Что это за “Отечество защищать”? Кто на нас нападал? Я вот смотрю на этих матерей, которые пытаются достучаться до власти, но что уж — детей в гробах привезли, поздно. Я не хочу потом так же ходить.

Ты не увольняйся просто. Потому что если уйдешь, то через два месяца тебя бросят на передовую. Так военком говорил.

Но оккупантов все равно догонит судьба: если не на поле боя, то на суде за военные преступления против народа Украины. У них, кстати, уже сами россияне признаются в телефонных разговорах между собой.

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