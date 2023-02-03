Российские матери объединяются в союзы и оплакивают умерших на войне сыновей: принесет ли это пользу — перехват ГУР

Оккупанты продолжают умирать на войне против мотивированных украинцев. Матери российских солдат уже не так рады так называемой СВО, и вообще они против Владимира Путина и его войны. Правда, говорить об этом могут только шепотом, и то — своим еще живым сыновьям на фронте.
В новых перехватах от Главного управления разведки МО Украины мать оккупанта рассказывает своему сыну о союзе матерей, в котором все окутаны горем в связи с потерей своих детей и пытаются добиться правды и справедливости от российских властей.
Мать оккупанта: Это же у тебя отпуск, а не увольнение? Не увольняйся, сынок.
Мать оккупанта говорит: создался союз матерей, сыновья которых умерли на украинской земле.
Там все плачут, я не хочу в этот союз матерей… Но вот так среди мирного взять сына и забрать, чтобы он умер. Я не могу объяснить себе, ради чего.
Там все плачут, я не хочу в этот союз матерей… Но вот так среди мирного взять сына и забрать, чтобы он умер. Я не могу объяснить себе, ради чего.
Мать оккупанта: Что это за “Отечество защищать”? Кто на нас нападал? Я вот смотрю на этих матерей, которые пытаются достучаться до власти, но что уж — детей в гробах привезли, поздно. Я не хочу потом так же ходить.
Ты не увольняйся просто. Потому что если уйдешь, то через два месяца тебя бросят на передовую. Так военком говорил.
Ты не увольняйся просто. Потому что если уйдешь, то через два месяца тебя бросят на передовую. Так военком говорил.
Но оккупантов все равно догонит судьба: если не на поле боя, то на суде за военные преступления против народа Украины. У них, кстати, уже сами россияне признаются в телефонных разговорах между собой.
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