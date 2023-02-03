Російські матері об’єднуються у союзи та оплакують померлих на війні синів: чи принесе це користь — перехоплення ГУР

Окупанти продовжують помирати на війні проти вмотивованих українців. Матері російських солдатів уже й не так раді так званій СВО, і взагалі вони проти Володимира Путіна та його війни. Щоправда, говорити про це можуть лише пошепки, та й те — своїм ще живим синам на фронті.
У нових перехопленнях від Головного управління розвідки МО України мати окупанта розповідає своєму сину про союз матерів, в якому всі оповиті горем у зв’язку з втратою своїх дітей і намагаються добитися правди й справедливості від російської влади.
Матір окупанта: Це ж у тебе відпустка, а не звільнення? Не звільняйся, сину.
Матір окупанта каже: створився союз матерів, чиї сини померли на українській землі.
Там всі плачуть, я не хочу в цей союз матерів… Але взяти ось так серед мирного (часу — ред.) взяти сина і забрати, щоб він помер. Я не можу пояснити собі, заради чого.
Там всі плачуть, я не хочу в цей союз матерів… Але взяти ось так серед мирного (часу — ред.) взяти сина і забрати, щоб він помер. Я не можу пояснити собі, заради чого.
Матір окупанта: Що це за “Вітчизну захищати”? Хто на нас нападав? Я ось дивлюся на цих матерів, які намагаються достукатися до влади, але що вже — дітей в трунах привезли, пізно. Я не хочу потім так само ходити.
Ти не звільняйся просто. Бо якщо підеш, то через два місяці тебе кинуть на передову. Так воєнком казав.
Ти не звільняйся просто. Бо якщо підеш, то через два місяці тебе кинуть на передову. Так воєнком казав.
Та окупантів усе одно наздожене доля: якщо не на полі бою, то на суді за воєнні злочини проти народу України. В них, до речі, вже й самі росіяни зізнаються у телефонних розмовах між собою.
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