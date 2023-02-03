Російські матері об’єднуються у союзи та оплакують померлих на війні синів: чи принесе це користь — перехоплення ГУР

Окупанти продовжують помирати на війні проти вмотивованих українців. Матері російських солдатів уже й не так раді так званій СВО, і взагалі вони проти Володимира Путіна та його війни. Щоправда, говорити про це можуть лише пошепки, та й те — своїм ще живим синам на фронті.

У нових перехопленнях від Головного управління розвідки МО України мати окупанта розповідає своєму сину про союз матерів, в якому всі оповиті горем у зв’язку з втратою своїх дітей і намагаються добитися правди й справедливості від російської влади.

Матір окупанта: Це ж у тебе відпустка, а не звільнення? Не звільняйся, сину.

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Матір окупанта каже: створився союз матерів, чиї сини померли на українській землі.

Там всі плачуть, я не хочу в цей союз матерів… Але взяти ось так серед мирного (часу — ред.) взяти сина і забрати, щоб він помер. Я не можу пояснити собі, заради чого.

Матір окупанта: Що це за “Вітчизну захищати”? Хто на нас нападав? Я ось дивлюся на цих матерів, які намагаються достукатися до влади, але що вже — дітей в трунах привезли, пізно. Я не хочу потім так само ходити.

Ти не звільняйся просто. Бо якщо підеш, то через два місяці тебе кинуть на передову. Так воєнком казав.

Та окупантів усе одно наздожене доля: якщо не на полі бою, то на суді за воєнні злочини проти народу України. В них, до речі, вже й самі росіяни зізнаються у телефонних розмовах між собою.

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