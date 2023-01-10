Чоловіків забирали, а жінок — ґвалтували та вбивали: вся правда про “рускій мір” з перехоплених розмов

Відомо, що, плануючи повномасштабне вторгнення та захоплення України, росіяни мали на меті повноцінний геноцид нашого народу. Та попри те, що українці вибили загарбників з центру країни, росіяни з усією ненавистю винищують українців та знущаються з них на тих територіях, де нині тимчасово перебувають.

СБУ отримала чергове підтвердження воєнних злочинів РФ із перехоплених розмов самих окупантів: відступаючи з Лиману, російські військові вбивали цивільних і ґвалтували жінок. Ця розмова стане ще одним доказом для Гааги.

Армія РФ — це воєнні злочинці й маніяки, що насолоджуються знущанням з мирного населення тимчасово окупованих територій.

Розмови росіян, які перехоплюють ГУР та СБУ, є доказом не лише їхніх воєнних злочинів, а й абсолютної прірви між двома противниками.

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Співрозмовник: А дівчата там хоч є?

Окупант: Немає, лише старі жінки. Всіх (молодих — ред.) зґвалтували та вбили.

Ми коли Лиман здавали, то ми всіх вирізали. Ґвалтували їх там, різали та розстрілювали. В Лимані, в Торському — просто йшли та вбивали всіх, кого бачили.

Також, за словами окупанта, росіяни забирали до себе молодих хлопців та чоловіків.

А з розмови іншого окупанта зі своїм співрозмовником стає відомо, що у ворожому війську є значні втрати. Окупант телефонує знайомому та жаліється на переповнені шпиталі ЗС РФ пораненими військовослужбовцями.

Окупант: В госпіталь везли три дні — по всій Росії: в кожне місто заїжджали, всі лікарні переповнені нашими військовими.

Що ж так лякає та нищить ворога на передовій? Ми розповідали про нову ефективну зброю у ЗСУ в нашому іншому матеріалі.

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