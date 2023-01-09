Україна

Смертоносні новинки на передовій: що ж так лякає ворога?

Вероніка Федорова, відеоредакторка Вікна-Новини 09 Січня 2023, 23:00

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0:06:59
Яка ситуація в енергосистемі України
Дефіцит електрики нікуди не подівся. Чи справді з холодами кожен відчує погіршення?
0:12:02
ситуація в Донецькій та Луганській областях
Оперативна ситуація на фронті: як просувається контрнаступ на Донеччині та Луганщині
0:04:05
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Одні повертаються з гордістю та стягом, а інші — з опущеною головою: різниця між прийомом українських та російських полонених
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