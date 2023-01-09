Смертоносні новинки на передовій: що ж так лякає ворога?

За минулу добу Збройні сили України відбили 13 атак у Луганській та Донецькій областях і вкотре завдали ударів по позиціях російських військ, поцілили по районах зосередження живої сили та техніки окупантів.

Робити смерть ворогам нашим воякам допомагає іноземне озброєння.

Буквально тиждень тому результати своєї роботи читав в новинах. 20 годин детонувало, – розповідає військовослужбовець ЗСУ на псевдо Ліптон.

Наші колеги з військового телебачення України розкажуть про нові одиниці техніки, які отримали ЗСУ. І вже перевірили їхню ефективність.

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