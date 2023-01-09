Украина

Смертоносные новинки на передовой: что так пугает врага?

Вероника Фёдорова, видеоредактор 09 января 2023, 23:00

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0:06:59
Яка ситуація в енергосистемі України
Дефицит электрики никуда не делся. Ухудшение с холодами почувствует каждый?
0:12:02
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