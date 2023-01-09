Смертоносные новинки на передовой: что так пугает врага?

За минувшие сутки Вооруженные силы Украины отразили 13 атак в Луганской и Донецкой областях и в очередной раз нанесли удары по позициям российских войск, попали в районы сосредоточения живой силы и техники оккупантов.

Совершать смерть врагам нашим воинам помогает иностранное вооружение.

Буквально неделю назад результаты работы читал в новостях. 20 часов детонировало, — рассказывает военнослужащий ВСУ с позывным Липтон.

Наши коллеги с военного телевиденья Украины расскажут о новых единицах техники, полученных ВСУ. И уже проверили их эффективность.

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