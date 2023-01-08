Такого світ ще не бачив — як темп опановування зброєю ЗСУ шокував усіх

Якщо поставки Himars Україні минулого року змінили хід війни, то запропонована зброя від країн Заходу цьогоріч остаточно змінить характер бойових дій на нашу користь.

Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону Єдині новини розповів військовий експерт Антон Міхненко.

Він також додав, що наступальна зброя допоможе Україні зберегти людський ресурс і протистояти нескінченому людському ресурсу Росії. Адже Кремль кидає мобілізованих на всіх напрямках фронту.

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За словами експерта, ЗСУ на сьогодні мають “вінегрет” з різних зразків озброєння. Наші бійці опановують роботу над кожною технікою, що потрапляє до України, за рекордний термін.

Зараз Україні необхідно створити умови для безперебійної модернізації та ремонту техніки, а також розпочати процес переходу від радянського озброєння на західні зразки.

Подивись по темі На ворога чекає сюрприз: Резніков про поставки в Україну нового озброєння У Міноборони кажуть про суттєвий прогрес щодо постачання Україні зброї.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, яку зброю Україна отримує від західних партнерів та чого ще не вистачає.