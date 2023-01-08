Такого мир еще не видел — как темп овладения оружием ВСУ шокировал всех

Если поставки Himars Украине в прошлом году изменили ход войны, то предложенное оружие от стран Запада окончательно изменит характер боевых действий в нашу пользу.

Об этом в эфире общенационального телемарафона Єдині новини рассказал военный эксперт Антон Михненко.

Он также добавил, что наступательное оружие поможет Украине сохранить человеческий ресурс и противостоять нескончаемому человеческому ресурсу России. Ведь Кремль бросает мобилизованных на всех направлениях фронта.

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По словам эксперта, ВСУ на сегодняшний день имеют “винегрет” из разных образцов вооружения. Наши бойцы осваивают каждую попадающую в Украину технику — за рекордный срок.

В настоящее время Украине необходимо создать условия для бесперебойной модернизации и ремонта техники, а также начать процесс перехода от советского вооружения на западные образцы.

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Напомним, ранее мы рассказывали о том, какое оружие Украина получает от западных партнеров и чего еще не хватает.