Мужчин забирали, а женщин — насиловали и убивали: вся правда о “русском мире” из перехваченных разговоров

Известно, что при планировании полномасштабного вторжения и захвата Украины россияне преследовали цель полноценного геноцида нашего народа. Но, несмотря на то, что украинцы выбили захватчиков из центра страны, россияне со всей ненавистью уничтожают украинцев и издеваются над ними на тех территориях, где временно находятся.
СБУ получила очередное подтверждение военных преступлений РФ из перехваченных разговоров самих оккупантов: при отступлении из Лимана российские военные убивали гражданских и насиловали женщин. Этот разговор станет еще одним доказательством для Гааги.
Армия РФ — это военные преступники и маньяки, наслаждающиеся издевательством над мирным населением временно оккупированных территорий.
Армия РФ — это военные преступники и маньяки, наслаждающиеся издевательством над мирным населением временно оккупированных территорий.
Разговоры россиян, перехваченные ГУР и СБУ, являются доказательством не только их военных преступлений, но и абсолютной пропасти между двумя противниками.
Собеседник: А девушки там хоть есть?
Оккупант: Нет, только старые женщины. Всех (молодых — ред.) изнасиловали и убили.
Мы когда Лиман здавали, мы всех вырезали. Насиловали их там, резали и расстреливали. В Лимане, в Торском просто шли и убивали всех, кого видели.
Мы когда Лиман здавали, мы всех вырезали. Насиловали их там, резали и расстреливали. В Лимане, в Торском просто шли и убивали всех, кого видели.
Также, по словам оккупанта, россияне забирали к себе молодых парней и мужчин.
Из разговора другого оккупанта со своим собеседником становится понятно, что во вражеском войске есть значительные потери. Оккупант звонит по телефону знакомому и жалуется на переполненные госпитали ВС РФ ранеными военнослужащими.
Оккупант: В госпиталь везли три дня — по всей России: в каждый город заезжали, все больницы переполнены нашими военными.
Что так пугает и уничтожает врага на передовой? Мы рассказывали о новом эффективном оружии в ВСУ в нашем другом материале.
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