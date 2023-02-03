Актуальна карта бойових дій в Україні 3 лютого в режимі онлайн: яка ситуація на фронті

Українські військові попереджають, що Росія готується до нового наступу на окремих напрямках, посилюючи свою армію.
Саме тому важливо постійно слідкувати за ситуацією на фронті. Дослухайся до Генштабу ЗСУ, який детально розповідає про небезпечні напрямки та місця, де можуть точитись запеклі бої.
Міністерство оборони Великої Британії традиційно публікує у своєму Twitter карту бойових дій в Україні.
Інтерактивна карта Deep State підкаже тобі, де знаходяться підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.
Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації! Слідкуй за оголошенням зелених коридорів, запропонованих українською владою.
Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації! Слідкуй за оголошенням зелених коридорів, запропонованих українською владою.
Аналітики Інституту вивчення війни зазначають, що російські війська продовжують наземні атаки на північний схід і південний захід від Бахмута.
Окупанти проводять обмежені наземні атаки, щоб відвоювати втрачені позиції на лінії Сватове-Кремінна.
Загарбники виконують безрезультатні операції на островах у дельті річки Дніпро в Херсонській області, намагаючись перешкодити українським силам закріпитися там.
Також команда ISW публікує власну інтерактивну карту бойових дій в Україні.
Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що протягом минулої доби росіяни завдали два ракетних удари по цивільній інфраструктурі Краматорська Донецької області. Унаслідок атаки пошкоджено:
На жаль, є й жертви серед мирного населення. Також противник завдав три авіаційних удари та понад 15 обстрілів з РСЗВ, зокрема, по цивільних об’єктах Комишани Херсонської області.
Унаслідок цього поранено чотирьох людей, зокрема п’ятирічну дитину. Вона нині перебуває у стані середньої тяжкості. Також росіяни уразили цивільну інфраструктуру Очакова Миколаївської області.
Противник продовжує активну розвідку та підготовку до наступу на окремих напрямках, здійснюючи заходи посилення своїх військ.
Противник продовжує активну розвідку та підготовку до наступу на окремих напрямках, здійснюючи заходи посилення своїх військ.
Тривають наступальні дії на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. Ворог зазнає великих втрат, особливо в особовому складі. На інших напрямках окупанти обороняються, — зазначають у Генштабі ЗСУ.
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook
Ситуація на фронті за напрямками:
На тимчасово окупованих територіях Донецької області росіяни готуються до прихованої мобілізації. У Горлівці всі бюджетні та комунальні установи отримали наказ подати до окупаційного військового комісаріату списки осіб, які мають бронь. Їх розглядатимуть для подальшого призову на військову службу до лав ворога.
У районі Тавільжанки Куп’янського району Харківської області загарбники готуються до руйнування дорожньої інфраструктури, мінування мостів, дамб та переїздів.
Українська авіація протягом минулої доби завдала чотири удари по районах зосередження окупантів та знищила російський БПЛА типу Мерлін.
Наші підрозділи ракетних військ і артилерії уразили три райони зосередження живої сили та пункт управління росіян.
Про новий наступ на Україну говорять уже давно. Читай, що прогнозують військові експерти та керівництво нашої країни, а також чи готові ЗСУ відбити ще одну повномасштабну атаку росіян.
А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!