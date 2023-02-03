Актуальна карта бойових дій в Україні 3 лютого в режимі онлайн: яка ситуація на фронті

Українські військові попереджають, що Росія готується до нового наступу на окремих напрямках, посилюючи свою армію.

Саме тому важливо постійно слідкувати за ситуацією на фронті. Дослухайся до Генштабу ЗСУ, який детально розповідає про небезпечні напрямки та місця, де можуть точитись запеклі бої.

Карта бойових дій в Україні станом на 3 лютого 2023 року

Міністерство оборони Великої Британії традиційно публікує у своєму Twitter карту бойових дій в Україні.

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Інтерактивна карта бойових дій в Україні Deep State — онлайн

Інтерактивна карта Deep State підкаже тобі, де знаходяться підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.

Сині ділянки — територія, звільнена від росіян.

Зелені ділянки — територія, звільнена наприкінці березня – на початку квітня 2022 року.

Сірі ділянки — потребують уточнення.

Червоні ділянки — тимчасово захоплена окупантами територія.

Чорний колір — Крим та ОРДЛО.

Рожевий колір — Придністров’я.

Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації! Слідкуй за оголошенням зелених коридорів, запропонованих українською владою.

Карта бойових дій в Україні — ISW

Аналітики Інституту вивчення війни зазначають, що російські війська продовжують наземні атаки на північний схід і південний захід від Бахмута.

Окупанти проводять обмежені наземні атаки, щоб відвоювати втрачені позиції на лінії Сватове-Кремінна.

Загарбники виконують безрезультатні операції на островах у дельті річки Дніпро в Херсонській області, намагаючись перешкодити українським силам закріпитися там.

Також команда ISW публікує власну інтерактивну карту бойових дій в Україні.

Оперативна ситуація в Україні станом на 3 лютого 2023 року

Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що протягом минулої доби росіяни завдали два ракетних удари по цивільній інфраструктурі Краматорська Донецької області. Унаслідок атаки пошкоджено:

13 двоповерхівок;

три чотириповерхівки;

дитяча поліклініка;

школа;

гаражі та автівки.

На жаль, є й жертви серед мирного населення. Також противник завдав три авіаційних удари та понад 15 обстрілів з РСЗВ, зокрема, по цивільних об’єктах Комишани Херсонської області.

Унаслідок цього поранено чотирьох людей, зокрема п’ятирічну дитину. Вона нині перебуває у стані середньої тяжкості. Також росіяни уразили цивільну інфраструктуру Очакова Миколаївської області.

Противник продовжує активну розвідку та підготовку до наступу на окремих напрямках, здійснюючи заходи посилення своїх військ.

Тривають наступальні дії на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. Ворог зазнає великих втрат, особливо в особовому складі. На інших напрямках окупанти обороняються, — зазначають у Генштабі ЗСУ.

Ситуація на фронті за напрямками:

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках наступальних угруповань противника не виявлено. Однак на полігонах Білорусі триває підготовка підрозділів ворога. Російсько-білоруське навчання авіаційного угруповання завершено, але літаки на аеродроми постійного базування не повернено.

Росіяни обстріляли райони Клюсів і Єліного Чернігівської області; Муравейні, Студенка, Катеринівки, Вовківки і Волфиного Сумської області; Ветеринарного, Козачої Лопані, Стрілечої, Глибокого, Тернової, Стариці, Гатища, Вовчанська, Вовчанських Хуторів і Охрімівки Харківської області.

та напрямках наступальних угруповань противника не виявлено. Однак на полігонах Білорусі триває підготовка підрозділів ворога. Російсько-білоруське навчання авіаційного угруповання завершено, але літаки на аеродроми постійного базування не повернено. Росіяни обстріляли райони Клюсів і Єліного Чернігівської області; Муравейні, Студенка, Катеринівки, Вовківки і Волфиного Сумської області; Ветеринарного, Козачої Лопані, Стрілечої, Глибокого, Тернової, Стариці, Гатища, Вовчанська, Вовчанських Хуторів і Охрімівки Харківської області. На Куп’янському напрямку росіяни обстріляли райони населених пунктів Куп’янськ, Кучерівка, Кислівка і Котлярівка Харківської області та Стельмахівка — Луганської.

напрямку росіяни обстріляли райони населених пунктів Куп’янськ, Кучерівка, Кислівка і Котлярівка Харківської області та Стельмахівка — Луганської. На Лиманському напрямку окупанти обстріляли Макіївку, Червонопопівку та Діброву Луганської області.

напрямку окупанти обстріляли Макіївку, Червонопопівку та Діброву Луганської області. На Бахмутському напрямку вогневого впливу зазнали Спірне, Білогорівка, Парасковіївка, Веселе, Бахмут та Іванівське Донецької області.

напрямку вогневого впливу зазнали Спірне, Білогорівка, Парасковіївка, Веселе, Бахмут та Іванівське Донецької області. На Авдіївському напрямку під ворожий вогонь потрапили Авдіївка, Веселе, Сєверне, Первомайське, Красногорівка, Георгіївка, Мар’їнка і Побєда.

напрямку під ворожий вогонь потрапили Авдіївка, Веселе, Сєверне, Первомайське, Красногорівка, Георгіївка, Мар’їнка і Побєда. На Новопавлівському напрямку окупанти обстріляли Вугледар, Богоявленку та Нескучне Донецької області.

напрямку окупанти обстріляли Вугледар, Богоявленку та Нескучне Донецької області. На Запорізькому напрямку обстрілів з мінометів, ствольної та реактивної артилерії зазнали райони більш як 15 населених пунктів, зокрема Ольгівське, Малинівка, Червоне, Гуляйполе, Чарівне, Білогір’я, Мала Токмачка, Новоданилівка, Новоандріївка та Плавні Запорізької області.

напрямку обстрілів з мінометів, ствольної та реактивної артилерії зазнали райони більш як 15 населених пунктів, зокрема Ольгівське, Малинівка, Червоне, Гуляйполе, Чарівне, Білогір’я, Мала Токмачка, Новоданилівка, Новоандріївка та Плавні Запорізької області. На Херсонському напрямку артилерійських обстрілів зазнали Херсон, а також Новокаїри, Червоний Маяк, Зміївка, Берислав, Миколаївка, Тягинка, Понятівка, Інженерне та Антонівка Херсонської області.

На тимчасово окупованих територіях Донецької області росіяни готуються до прихованої мобілізації. У Горлівці всі бюджетні та комунальні установи отримали наказ подати до окупаційного військового комісаріату списки осіб, які мають бронь. Їх розглядатимуть для подальшого призову на військову службу до лав ворога.

У районі Тавільжанки Куп’янського району Харківської області загарбники готуються до руйнування дорожньої інфраструктури, мінування мостів, дамб та переїздів.

Українська авіація протягом минулої доби завдала чотири удари по районах зосередження окупантів та знищила російський БПЛА типу Мерлін.

Наші підрозділи ракетних військ і артилерії уразили три райони зосередження живої сили та пункт управління росіян.

Про новий наступ на Україну говорять уже давно. Читай, що прогнозують військові експерти та керівництво нашої країни, а також чи готові ЗСУ відбити ще одну повномасштабну атаку росіян.

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