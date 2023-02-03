Актуальная карта боевых действий в Украине 3 февраля в режиме онлайн: какая ситуация на фронте

Украинские военные предупреждают, что Россия готовится к новому наступлению на отдельных направлениях, усиливая свою армию.

Поэтому важно постоянно следить за ситуацией на фронте. Прислушивайся к Генштабу ВСУ, который подробно рассказывает об опасных направлениях и местах, где могут идти ожесточенные бои.

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 3 февраля 2023 года

Министерство обороны Великобритании традиционно публикует в своем Twitter карту боевых действий в Украине.

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Интерактивная карта боевых действий в Украине Deep State — онлайн

Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.

Синие участки — территория, освобожденная от россиян.

Зеленые участки — территория, освобожденная в конце марта — начале апреля 2022 года.

Серые участки нуждаются в уточнении.

Красные участки — временно захваченная оккупантами территория.

Черный цвет — Крым и ОРДЛО.

Розовый цвет — Приднестровье.

Не используй карту для проложения маршрутов эвакуации! Следи за объявлением “зеленых коридоров”, предложенных украинскими властями.

Карта боевых действий в Украине — ISW

Аналитики Института изучения войны отмечают, что российские войска продолжают наземные атаки к северо-востоку и юго-западу от Бахмута.

Оккупанты проводят ограниченные наземные атаки, чтобы отвоевать утраченные позиции на линии Сватово-Кременная.

Захватчики выполняют безрезультатные операции на островах в дельте реки Днепр в Херсонской области, пытаясь помешать украинским силам закрепиться там.

Также команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.

Оперативная ситуация в Украине на 3 февраля 2023 года

Генеральный штаб ВСУ сообщает, что за прошедшие сутки россияне нанесли два ракетных удара по гражданской инфраструктуре Краматорска Донецкой области. В результате атаки повреждено:

13 двухэтажек;

три четырехэтажки;

детская поликлиника;

школа;

гаражи и автомобили.

К сожалению, есть и жертвы среди мирного населения. Также противник нанес три авиационных удара и более 15 обстрелов с РСЗО, в частности, по гражданским объектам Камышаны Херсонской области.

В результате ранены четыре человека, в том числе пятилетний ребенок. Он находится в состоянии средней тяжести. Также россияне поразили гражданскую инфраструктуру Очакова в Николаевской области.

Противник продолжает активную разведку и подготовку к наступлению на отдельных направлениях, осуществляя меры по усилению своих войск.

Продолжаются наступательные действия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. Враг несет большие потери, особенно в личном составе. На других направлениях оккупанты обороняются, — отмечают в Генштабе ВСУ.

Ситуация на фронте по направлениям:

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях наступательных группировок противника не обнаружено. Однако на полигонах Беларуси идет подготовка подразделений врага. Российско-белорусская учеба авиационной группировки завершена, но самолеты на аэродромы постоянного базирования не возвращены.

и направлениях наступательных группировок противника не обнаружено. Однако на полигонах Беларуси идет подготовка подразделений врага. Российско-белорусская учеба авиационной группировки завершена, но самолеты на аэродромы постоянного базирования не возвращены. Россияне обстреляли районы Клюсов и Елиного Черниговской области; Муравейной, Студенка, Екатериновки, Волковки и Волфиного Сумской области; Ветеринарного, Казачьей Лопани, Стрелечьей, Глубокого, Терновой, Старицы, Гатища, Волчанска, Волчанских Хуторов и Охримовки Харьковской области.

На Купянском направлении россияне обстреляли районы населенных пунктов Купянск, Кучеровка, Кисловка и Котляровка Харьковской области, а также Стельмаховка Луганской.

направлении россияне обстреляли районы населенных пунктов Купянск, Кучеровка, Кисловка и Котляровка Харьковской области, а также Стельмаховка Луганской. На Лиманском направлении оккупанты обстреляли Макеевку, Червонопоповку и Диброву Луганской области.

направлении оккупанты обстреляли Макеевку, Червонопоповку и Диброву Луганской области. На Бахмутском направлении огневого влияния испытали Спорное, Белогоровка, Парасковеевка, Веселое, Бахмут и Ивановское Донецкой области.

направлении огневого влияния испытали Спорное, Белогоровка, Парасковеевка, Веселое, Бахмут и Ивановское Донецкой области. На Авдеевском направлении под вражеский огонь попали Авдеевка, Веселое, Северное, Первомайское, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка и Победа.

направлении под вражеский огонь попали Авдеевка, Веселое, Северное, Первомайское, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка и Победа. На Новопавловском направлении оккупанты обстреляли Угледар, Богоявленку и Нескучное Донецкой области.

направлении оккупанты обстреляли Угледар, Богоявленку и Нескучное Донецкой области. На Запорожском направлении обстрелам из минометов, ствольной и реактивной артиллерии подверглись районы более 15 населенных пунктов, в частности Ольговское, Малиновка, Красное, Гуляйполе, Волшебное, Белогорье, Малая Токмачка, Новоданиловка, Новоандреевка и Плавни.

направлении обстрелам из минометов, ствольной и реактивной артиллерии подверглись районы более 15 населенных пунктов, в частности Ольговское, Малиновка, Красное, Гуляйполе, Волшебное, Белогорье, Малая Токмачка, Новоданиловка, Новоандреевка и Плавни. На Херсонском направлении артиллерией обстреляли Херсон, а также Новокаиры, Красный Маяк, Змиевку, Берислав, Николаевку, Тягинку, Понятовку, Инженерное и Антоновку Херсонской области.

На временно оккупированных территориях Донецкой области россияне готовятся к скрытой мобилизации. В Горловке все бюджетные и коммунальные учреждения получили приказ подать в оккупационный военный комиссариат списки лиц, имеющих бронь. Их будут рассматривать для дальнейшего призыва на военную службу в ряды врага.

В районе Тавильжанки Купянского района Харьковской области захватчики готовятся к разрушению дорожной инфраструктуры, минированию мостов, дамб и переездов.

Украинская авиация за прошедшие сутки нанесла четыре удара по районам сосредоточения оккупантов и уничтожила российский БПЛА типа Мерлин.

Наши подразделения ракетных войск и артиллерии поразили три района сосредоточения живой силы и пункт управления россиян.

Про новое наступление на Украину говорят уже давно. Читай, что прогнозируют военные эксперты и руководство нашей страны, а также готовы ли ВСУ отразить еще одну полномасштабную атаку россиян.

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