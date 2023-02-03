Актуальная карта боевых действий в Украине 3 февраля в режиме онлайн: какая ситуация на фронте

Украинские военные предупреждают, что Россия готовится к новому наступлению на отдельных направлениях, усиливая свою армию.
Поэтому важно постоянно следить за ситуацией на фронте. Прислушивайся к Генштабу ВСУ, который подробно рассказывает об опасных направлениях и местах, где могут идти ожесточенные бои.
Министерство обороны Великобритании традиционно публикует в своем Twitter карту боевых действий в Украине.
Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.
Не используй карту для проложения маршрутов эвакуации! Следи за объявлением “зеленых коридоров”, предложенных украинскими властями.
Не используй карту для проложения маршрутов эвакуации! Следи за объявлением “зеленых коридоров”, предложенных украинскими властями.
Аналитики Института изучения войны отмечают, что российские войска продолжают наземные атаки к северо-востоку и юго-западу от Бахмута.
Оккупанты проводят ограниченные наземные атаки, чтобы отвоевать утраченные позиции на линии Сватово-Кременная.
Захватчики выполняют безрезультатные операции на островах в дельте реки Днепр в Херсонской области, пытаясь помешать украинским силам закрепиться там.
Также команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.
Генеральный штаб ВСУ сообщает, что за прошедшие сутки россияне нанесли два ракетных удара по гражданской инфраструктуре Краматорска Донецкой области. В результате атаки повреждено:
К сожалению, есть и жертвы среди мирного населения. Также противник нанес три авиационных удара и более 15 обстрелов с РСЗО, в частности, по гражданским объектам Камышаны Херсонской области.
В результате ранены четыре человека, в том числе пятилетний ребенок. Он находится в состоянии средней тяжести. Также россияне поразили гражданскую инфраструктуру Очакова в Николаевской области.
Противник продолжает активную разведку и подготовку к наступлению на отдельных направлениях, осуществляя меры по усилению своих войск.
Противник продолжает активную разведку и подготовку к наступлению на отдельных направлениях, осуществляя меры по усилению своих войск.
Продолжаются наступательные действия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. Враг несет большие потери, особенно в личном составе. На других направлениях оккупанты обороняются, — отмечают в Генштабе ВСУ.
Фото: Генеральный штаб ВСУ / Facebook
Ситуация на фронте по направлениям:
На временно оккупированных территориях Донецкой области россияне готовятся к скрытой мобилизации. В Горловке все бюджетные и коммунальные учреждения получили приказ подать в оккупационный военный комиссариат списки лиц, имеющих бронь. Их будут рассматривать для дальнейшего призыва на военную службу в ряды врага.
В районе Тавильжанки Купянского района Харьковской области захватчики готовятся к разрушению дорожной инфраструктуры, минированию мостов, дамб и переездов.
Украинская авиация за прошедшие сутки нанесла четыре удара по районам сосредоточения оккупантов и уничтожила российский БПЛА типа Мерлин.
Наши подразделения ракетных войск и артиллерии поразили три района сосредоточения живой силы и пункт управления россиян.
Про новое наступление на Украину говорят уже давно. Читай, что прогнозируют военные эксперты и руководство нашей страны, а также готовы ли ВСУ отразить еще одну полномасштабную атаку россиян.
А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!