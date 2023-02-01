“Картинно-демонстративна армія впаде, як картковий будиночок”: на що жаліються окупанти в перехоплених розмовах

Ми вже неодноразово бачили, який пригнічений моральний стан мають російські військові. Вони не хочуть воювати та жаліються, що не мають належного екіпірування чи озброєння.

ГУР МО продовжує публікувати перехоплені розмови окупантів. Цього разу вони обговорюють низький рівень боєздатності ЗС РФ. Крім цього, розмовляють про способи ухилення від участі у збройній агресії проти України, якими користуються представники старшого офіцерського складу.

Співрозмовник: — Я так і знав: розпочнеться щось серйозне, і ця картинно-демонстративна армія наша впаде, як картковий будиночок. Почалася війна, і ніхто не знає, що робити.

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У 1941 році німці теж цим скористалися і йшли аж до Москви, поки наші два роки вчилися воювати, — заявляє росіянин.

А ось у ще одній розмові військовослужбовець РФ розповідає брату про втрати серед особового складу. Він наляканий, тому критикує керівництво та ділиться інформацією про справжню ситуацію на фронті.

Окупант: — Тут такий безлад твориться…

Брат окупанта: — Так, безлад, мені говорили вже. Як у вас із їжею, побутом?

Окупант: — Краще і не казати. Півтора літра води на добу на двох.

Під час розмови було чути постріли. Окупант розповів, що стріляють українці, адже до них трохи більш як 3 км. Розповідає, як влучило на їхні позиції та поранило командира і його заступника.

Окупант: — Ми тут ще з “музикантами”. Вони попереду нас. Половина з них в’язні. Там взагалі страшна ситуація… То наші можуть не розрахувати та “покласти”, — ділиться він.

Зараз російські військові посилюють свої дії на Сході. Раніше ми розповідали про ситуацію в Бахмуті — дивись репортаж із гарячої точки за посиланням.

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