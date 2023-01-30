Один день з військовими у найгарячішій точці — репортаж із Бахмута

Російські війська не припиняють спроб наступати на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. Подекуди мають незначний успіх, але досягти глобальних цілей, як-от захопити Бахмут, ворогові досі не вдається.

Згідно з даними карти бойових дій в Україні, ворог намагається в обхід Бахмута вийти на трасу, яка сполучає його з Костянтинівкою. Пересуватися цим шляхом військові не радять, він у зоні ураження противника.

А на околицях тимчасово окупованої Горлівки російські військові збавили темпи наступу. Інколи відправляють диверсійні або штурмові групи. Але наші військові кажуть, що це радше, щоб відвернути увагу.

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Такі штурмові групи налічують 10–15 осіб, але може бути й більше. За словами українських військових, нещодавно за один штурм знищили близько 50 окупантів, які ледве не голіруч бігли під кулі.

— За один штурм вони (росіяни — ред.) втратили 47 осіб.

Вони просто біжать, не розуміючи, що по них стріляють. Їхня артилерія працює просто по них.

Хочуть придушити наш вогонь, але артилерія прилітає по-різному, — розповідає військовий Андрій.

Ситуація у Бахмуті

У самому Бахмуті складно знайти хоча б одну вулицю, де не було б влучань від російських снарядів. Військові розповідають, що у місті подекуди тривають вуличні бої. Попри постійні обстріли, там залишаються родини з дітьми.

— Вони, по-перше, шкодять собі. А також заважають працювати війську.

Зараз уже йдуть міські бої. Якомога менша кількість місцевих краще впливає на хід бойових дій, — розповідає аеророзвідник Євген.

За його словами, зараз працювати найважче. Польоти у місті завжди були специфічними. Немає одного стабільного місця, з якого можна працювати. Попри всі складнощі, наші військові б’ють по ворогу, часто навіть із його ж озброєння.

Обстріл Костянтинівки

Противник змінює бійців ПВК Вагнера на Сході на свої регулярні війська. Це означає, що він може змінювати тактику. Але одна тактика залишається незмінною — випаленої землі.

Від російського терору в регіоні досі потерпає мирне населення як у прифронтових, так і у відносно тилових містах. Напередодні ворог знову завдав удару по Костянтинівці. Російська ракета С-300 влучила у житловий квартал: 14 людей отримали поранення, троє загинули. Серед них і жінка, яка переїхала з Бахмута.

Російські військові продовжують терор мирного населення та обстрілюють міста України. Майже добу ворог обстрілював Херсон. Раніше ми розповідали, що відомо про ситуацію у Херсоні 29 січня.

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