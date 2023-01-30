Один день с военными в самой горячей точке — репортаж из Бахмута

Российские войска не прекращают попыток наступать на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. Местами имеют незначительный успех, но достичь глобальных целей, таких как захватить Бахмут, врагу до сих пор не удается.

Согласно данным карты боевых действий в Украине, враг пытается в обход Бахмута выйти на трассу, соединяющую его с Константиновкой. Передвигаться по этому пути военные не советуют, он находится в зоне поражения противника.

А в окрестностях временно оккупированной Горловки российские военные сбавили темпы наступления. Иногда посылают диверсионные или штурмовые группы. Но наши военные говорят, что это скорее для отвлечения внимания.

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Такие штурмовые группы насчитывают 10–15 человек, но может быть больше. По словам украинских военных, недавно за один штурм уничтожили около 50 оккупантов, которые чуть ли не с голыми руками бежали под пули.

— За один штурм они (россияне — ред.) потеряли 47 человек.

Они просто бегут, не понимая, что по ним стреляют. Их артиллерия работает прямо по ним.

Хотят подавить наш огонь, но артиллерия прилетает по-разному, — рассказывает военный Андрей.

Ситуация в Бахмуте

В самом Бахмуте сложно найти хотя бы одну улицу, где не было попаданий от российских снарядов. Военные рассказывают, что в городе кое-где продолжаются уличные бои. Несмотря на постоянные обстрелы, там остаются семьи с детьми.

— Они, во-первых, вредят себе. А также мешают работать войску.

Сейчас уже проходят городские бои. Меньшее кличество местных лучше влияет на ход боевых действий, — рассказывает аэроразведчик Евгений.

По его словам, сейчас работать тяжелее всего. Полеты в городе всегда были специфическими. Нет одного стабильного места, с которого можно работать. Несмотря на все сложности, наши военные бьют по врагу, часто даже с его же вооружения.

Обстрел Константиновки

Противник сменяет бойцов ПВК Вагнера на Востоке на свои регулярные войска. Это означает, что он может изменять тактику. Но одна тактика остается неизменной — выжженной земли.

От российского террора в регионе до сих пор страдает мирное население как в прифронтовых, так и в относительно тыловых городах. Накануне враг снова нанес удар по Константиновке. Российская ракета С-300 попала в жилищный квартал: 14 человек получили ранения, трое погибли. Среди них и женщина, переехавшая из Бахмута.

Российские военные продолжают террор мирного населения и обстреливают города Украины. Почти сутки враг обстреливал Херсон. Ранее мы говорили, что известно о ситуации в Херсоне 29 января.

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