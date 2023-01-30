Актуальная карта боевых действий в Украине 30 января в режиме онлайн: какая ситуация на фронте

Когда наш мир, вмещавшийся в границы родной страны, наполнился бедой, во всех его краях чувство любви к близким людям начало переливаться с горем от их утраты. Этого не увидишь на карте боевых действий, но точно ощутишь в сердце.

Каждый проживает эти чувства по-разному и выбрал свой путь на войне. Однако разницы нет только в одном — мы стремимся победить, восстановить мир на нашей земле и сохранить свою независимость.

Никто не может обещать, что когда-нибудь будет проще. Будут потери и горькие слезы, поражающие своей жестокостью картины. Однако только нам выбирать, как прожить наиболее трудные моменты и что делать сегодня, чтобы завтра наступила в родных краях наконец-то свободная весна.

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Интерактивная карта боевых действий в Украине Deep State — онлайн

Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.

Синие участки — территория, освобожденная от россиян.

Зеленые участки — территория, освобожденная в конце марта — начале апреля 2022 года.

Серые участки нуждаются в уточнении.

Красные участки — временно захваченная оккупантами территория.

Черный цвет — Крым и ОРДЛО.

Розовый цвет — Приднестровье.

Не используй карту для проложения маршрутов эвакуации! Следи за объявлением “зеленых коридоров”, предложенных украинскими властями.

Карта боевых действий в Украине — ISW

Институт изучения войны комментирует оперативную ситуацию в Украине:

Российские силы пытаются помешать Украине возобновить инициативу, возможно, в преддверии запланированного решительного наступления России на Донбассе.

В то же время российским оккупантам, вероятно, не хватает боевой мощи, необходимой для поддержки более одной крупной наступательной операции, при этом фиксируя украинские силы в западной части Донецкой и восточной Запорожской областей.

Российское военное руководство снова может планировать наступательную операцию, исходя из ошибочных предположений о возможностях российской армии.

Также команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.

Оперативная ситуация в Украине на 30 января 2023 года

Генштаб ВСУ сообщает, что противник за прошедшие сутки произвел 24 обстрела из реактивных систем залпового огня, в частности, и по населенным пунктам, что неподалеку от линии столкновения. Есть раненые и погибшие среди мирного населения.

Оостается высокая угроза авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины.

Противник продолжает вести наступательные действия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. На других направлениях обороняется на ранее занятых рубежах.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях обстановка без существенных изменений.

Вместе с тем, противник не прекращает минометные и артиллерийские обстрелы по районам населенных пунктов Хреновка и Красный Хутор Черниговской области, Волфино Сумской области и Одноробовка, Красная Заря, Ветеринарное, Стрелечья, Глубокое, Зеленое, Нескучное, Терновая, Старица, Верхняя Писаревка, Огурцово и Волчанск в Харьковской области.

На Купянском направлении враг обстрелял из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии районы населенных пунктов Двуречная, Ольшана, Песчаное, Крахмальное, Берестовое, Зеленый Гай и Вишневое Харьковской области и Новоселовское и Стельмаховка в Луганской области.

На Лиманском направлении противник обстрелял районы Макеевки, Невского, Кременной и Дибровы Луганской области и Тернов и Ямполевки Донецкой области.

На Бахмутском направлении от огня артиллерии противника пострадали Спорное, Берестово, Белогоровка, Раздолевка, Бахмут, Дружба и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении под вражеский артиллерийский огонь попали районы населенных пунктов Водяное, Первомайское, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка и Новомихайловка.

На Новопавловском направлении оккупантами обстреляны Угледар, Нескучное и Великая Новоселка Донецкой области.

На Запорожском направлении от огня артиллерии противника пострадали районы 14 населенных пунктов. Среди них Времовка и Новополь в Донецкой области, Полтавка, Червоное, Гуляйполе, Чаривное, Новоданиловка и Новоандреевка Запорожской области и Никополь в Днепропетровской области.

На Херсонском направлении противник совершил артиллерийские обстрелы пригорода и самого города Херсон. Есть пострадавшие посреди мирных жителей.

Авиация Сил обороны в течение суток нанесла удар по зенитно-ракетному комплексу противника и два удара по районам сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники.

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины поразили две радиолокационных станции врага и склад боеприпасов.

Также ранее секретарь парламентского комитета по национальной безопасности, обороне и разведке, народный депутат Роман Костенко рассказал, будет ли новое масштабное наступление РФ и когда он может начаться.

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