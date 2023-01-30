Актуальная карта боевых действий в Украине 30 января в режиме онлайн: какая ситуация на фронте

Когда наш мир, вмещавшийся в границы родной страны, наполнился бедой, во всех его краях чувство любви к близким людям начало переливаться с горем от их утраты. Этого не увидишь на карте боевых действий, но точно ощутишь в сердце.
Каждый проживает эти чувства по-разному и выбрал свой путь на войне. Однако разницы нет только в одном — мы стремимся победить, восстановить мир на нашей земле и сохранить свою независимость.
Никто не может обещать, что когда-нибудь будет проще. Будут потери и горькие слезы, поражающие своей жестокостью картины. Однако только нам выбирать, как прожить наиболее трудные моменты и что делать сегодня, чтобы завтра наступила в родных краях наконец-то свободная весна.
Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.
Не используй карту для проложения маршрутов эвакуации! Следи за объявлением “зеленых коридоров”, предложенных украинскими властями.
Не используй карту для проложения маршрутов эвакуации! Следи за объявлением “зеленых коридоров”, предложенных украинскими властями.
Институт изучения войны комментирует оперативную ситуацию в Украине:
Российские силы пытаются помешать Украине возобновить инициативу, возможно, в преддверии запланированного решительного наступления России на Донбассе.
Российские силы пытаются помешать Украине возобновить инициативу, возможно, в преддверии запланированного решительного наступления России на Донбассе.
В то же время российским оккупантам, вероятно, не хватает боевой мощи, необходимой для поддержки более одной крупной наступательной операции, при этом фиксируя украинские силы в западной части Донецкой и восточной Запорожской областей.
Российское военное руководство снова может планировать наступательную операцию, исходя из ошибочных предположений о возможностях российской армии.
Российское военное руководство снова может планировать наступательную операцию, исходя из ошибочных предположений о возможностях российской армии.
Также команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.
Генштаб ВСУ сообщает, что противник за прошедшие сутки произвел 24 обстрела из реактивных систем залпового огня, в частности, и по населенным пунктам, что неподалеку от линии столкновения. Есть раненые и погибшие среди мирного населения.
Оостается высокая угроза авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины.
Оостается высокая угроза авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины.
Противник продолжает вести наступательные действия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. На других направлениях обороняется на ранее занятых рубежах.
На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях обстановка без существенных изменений.
Вместе с тем, противник не прекращает минометные и артиллерийские обстрелы по районам населенных пунктов Хреновка и Красный Хутор Черниговской области, Волфино Сумской области и Одноробовка, Красная Заря, Ветеринарное, Стрелечья, Глубокое, Зеленое, Нескучное, Терновая, Старица, Верхняя Писаревка, Огурцово и Волчанск в Харьковской области.
На Купянском направлении враг обстрелял из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии районы населенных пунктов Двуречная, Ольшана, Песчаное, Крахмальное, Берестовое, Зеленый Гай и Вишневое Харьковской области и Новоселовское и Стельмаховка в Луганской области.
На Купянском направлении враг обстрелял из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии районы населенных пунктов Двуречная, Ольшана, Песчаное, Крахмальное, Берестовое, Зеленый Гай и Вишневое Харьковской области и Новоселовское и Стельмаховка в Луганской области.
На Лиманском направлении противник обстрелял районы Макеевки, Невского, Кременной и Дибровы Луганской области и Тернов и Ямполевки Донецкой области.
На Бахмутском направлении от огня артиллерии противника пострадали Спорное, Берестово, Белогоровка, Раздолевка, Бахмут, Дружба и Нью-Йорк Донецкой области.
На Авдеевском направлении под вражеский артиллерийский огонь попали районы населенных пунктов Водяное, Первомайское, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка и Новомихайловка.
На Новопавловском направлении оккупантами обстреляны Угледар, Нескучное и Великая Новоселка Донецкой области.
На Новопавловском направлении оккупантами обстреляны Угледар, Нескучное и Великая Новоселка Донецкой области.
На Запорожском направлении от огня артиллерии противника пострадали районы 14 населенных пунктов. Среди них Времовка и Новополь в Донецкой области, Полтавка, Червоное, Гуляйполе, Чаривное, Новоданиловка и Новоандреевка Запорожской области и Никополь в Днепропетровской области.
На Херсонском направлении противник совершил артиллерийские обстрелы пригорода и самого города Херсон. Есть пострадавшие посреди мирных жителей.
Авиация Сил обороны в течение суток нанесла удар по зенитно-ракетному комплексу противника и два удара по районам сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники.
Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины поразили две радиолокационных станции врага и склад боеприпасов.
Также ранее секретарь парламентского комитета по национальной безопасности, обороне и разведке, народный депутат Роман Костенко рассказал, будет ли новое масштабное наступление РФ и когда он может начаться.
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