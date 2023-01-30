Актуальна карта бойових дій в Україні 30 січня в режимі онлайн: яка ситуація на фронті

Коли наш світ, що вміщався в кордони рідної країни, наповнився лихом, у всіх краях почуття любові до близьких людей почало переливатись з горем від їхньої утрати. Цього не побачиш на карті бойових дій, але точно відчуєш у серці.

Кожен проживає ці почуття по-різному та обрав свій шлях на війні. Однак різниці немає лише в одному — ми прагнемо перемогти, відновити мир на нашій землі та зберегти свою незалежність.

Ніхто не може обіцяти, що колись буде простіше. Будуть втрати та гіркі сльози, вражаючі своєю жорстокістю картини. Проте лише нам обирати, як прожити найбільш тяжкі моменти і що робити сьогодні, аби завтра настала в рідних краях нарешті вільна весна.

Зараз також дивляться

Інтерактивна карта бойових дій в Україні Deep State — онлайн

Інтерактивна карта Deep State підкаже тоді, де знаходяться підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.

Сині ділянки — територія, звільнена від росіян.

Зелені ділянки — територія, звільнена наприкінці березня – на початку квітня 2022 року.

Сірі ділянки — потребують уточнення.

Червоні ділянки — тимчасово захоплена окупантами територія.

Чорний колір — Крим та ОРДЛО.

Рожевий колір — Придністров’я.

Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації! Слідкуй за оголошенням зелених коридорів, запропонованих українською владою.

Карта бойових дій в Україні — ISW

Інститут вивчення війни коментує оперативну ситуацію в Україні:

Російські сили намагаються перешкодити Україні відновити ініціативу, можливо, напередодні запланованого рішучого наступу Росії на Донбасі.

Водночас російським окупантам, ймовірно, не вистачає бойової потужності, необхідної для підтримки більш ніж однієї великої наступальної операції, при цьому фіксуючи українські сили в західній частині Донецької і східній Запорізької областей.

Російське військове керівництво знову може планувати наступальну операцію, виходячи з помилкових припущень щодо можливостей російської армії

Також команда ISW публікує власну інтерактивну карту бойових дій в Україні.

Оперативна ситуація в Україні станом на 30 січня 2023 року

Генштаб ЗСУ повідомляє, що противник протягом минулої доби здійснив 24 обстріли з реактивних систем залпового вогню, зокрема, і по населених пунктах, що неподалік лінії зіткнення. Є поранені та загиблі серед мирного населення.

Високою залишається загроза авіаційних та ракетних ударів по всій території України.

Противник продовжує вести наступальні дії на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. На інших напрямках обороняється на раніше зайнятих рубежах.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках обстановка без суттєвих змін.

Разом з тим, противник не припиняє мінометних та артилерійських обстрілів по районах населених пунктів Хрінівка та Красний Хутір Чернігівської області, Волфине Сумської області та Одноробівка, Червона Зоря, Ветеринарне, Стрілеча, Глибоке, Зелене, Нескучне, Тернова, Стариця, Верхня Писарівка, Огірцеве і Вовчанськ на Харківщині.

На Куп’янському напрямку ворог обстріляв з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії райони населених пунктів Дворічна, Вільшана, Піщане, Крохмальне, Берестове, Зелений Гай і Вишневе Харківської області та Новоселівське і Стельмахівка на Луганщині.

На Лиманському напрямку противник обстріляв райони Макіївки, Невського, Кремінної і Діброви Луганської області та Тернів і Ямполівки на Донеччині.

На Бахмутському напрямку вогневого ураження зазнали Спірне, Берестове, Білогорівка, Роздолівка, Бахмут, Дружба та Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському напрямку під ворожий артилерійський вогонь потрапили райони населених пунктів Водяне, Первомайське, Красногорівка, Георгіївка, Мар’їнка і Новомихайлівка.

На Новопавлівському напрямку окупантами обстріляно Вугледар, Нескучне і Велика Новосілка Донецької області.

На Запорізькому напрямку від вогню артилерії противника постраждали райони 14 населених пунктів. Серед них Времівка і Новопіль на Донеччині, Полтавка, Червоне, Гуляйполе, Чарівне, Новоданилівка і Новоандріївка Запорізької області та Нікополь на Дніпропетровщині.

На Херсонському напрямку противник здійснив артилерійський обстріл передмістя та самого міста Херсон. Є постраждалі серед мирних жителів.

Авіація Сил оборони протягом доби завдала удару по зенітно-ракетному комплексу противника та два удари по районах зосередження живої сили, озброєння і військової техніки.

Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України в той же час уразили два радіолокаційних станції ворога та склад боєприпасів.

Також раніше секретар парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, народний депутат Роман Костенко розповів, чи буде новий масштабний наступ РФ та коли він може розпочатись.

А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!