“Картинно-демонстративная армия рухнет, как карточный домик”: на что жалуются оккупанты в перехваченных разговорах

Мы уже неоднократно видели, какое угнетенное моральное состояние имеют российские военные. Они не хотят воевать и жалуются, что не имеют должной экипировки или вооружения.

ГУР МО продолжает публиковать перехваченные разговоры оккупантов. В этот раз они обсуждают низкий уровень боеспособности ВС РФ. Кроме того, говорят о способах уклонения от участия в вооруженной агрессии против Украины, которыми пользуются представители старшего офицерского состава.

Собеседник: — Я так и знал: начнется что-то серьезное, и эта картинно-демонстративная армия наша рухнет, как карточный домик. Началась война, и никто не знает, что делать.

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В 1941 году немцы тоже этим воспользовались и шли до Москвы, пока наши два года учились воевать, — заявляет россиянин.

А вот еще в одном разговоре военнослужащий РФ рассказывает брату о потерях среди личного состава. Он напуган, потому критикует руководство и делится информацией о настоящей ситуации на фронте.

Оккупант: — Здесь такой “беспорядок” творится…

Брат оккупанта: — Да, беспорядок, мне уже говорили. Как у вас с едой, бытом?

Оккупант: — Лучше и не говорить. Полтора литра воды в сутки на двоих.

Во время разговора были слышны выстрелы. Оккупант рассказал, что стреляют украинцы, ведь до них чуть более 3 км. Рассказывает, как прилетело на их позиции и ранило командира и его заместителя.

Оккупант: — Мы здесь еще с “музыкантами”. Они впереди нас. Половина из них — заключенные. Там вообще страшная ситуация… Наши могут не рассчитать и “положить”, — делится он.

Сейчас российские военные ужесточают свои действия на Востоке. Ранее мы рассказывали о ситуации в Бахмуте — смотри репортаж с горячей точки по ссылке.

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