Украина

“Картинно-демонстративная армия рухнет, как карточный домик”: на что жалуются оккупанты в перехваченных разговорах

Богдана Макалюк, редактор сайта 01 февраля 2023, 23:00
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0:20:52
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Как леопардовый флешмоб помог Украине получить немецкие танки — ответ Подоляка
0:03:24
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