Война в Украине

Их заявления не имеют ничего общего с реальностью! Обращение Валерия Маркуса к украинцам по поводу российской ИПСО

Даниэла Долотова, редактор сайта 13 июня 2023, 13:38
Маркус
Фото: Instagram

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