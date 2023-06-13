Их заявления не имеют ничего общего с реальностью! Обращение Валерия Маркуса к украинцам по поводу российской ИПСО

Когда российские оккупанты терпят разрушительный крах на поле боя, то их пропаганда начинает распространять свои ИПСО в украинском обществе.

Поэтому главный мастер-сержант 47-й отдельной механизированной бригады Магура Валерий Маркус записал очень точное видеообращение к украинцам, где развенчал российские фейки и призвал не переносить российскую ложь в украинское информационное пространство.

То, что они заявляют, не имеет ничего общего с реальностью. Не растаскивайте все эти вещи. Не тяните это в украинскую информационную среду.

Военный отметил, что большую часть дезинформации, которая есть в нашей среде, украинцы сами начинают тянуть и не всегда понимают, что источник ее находится в РФ.

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Как пример Валерий Маркус привел одно из сообщений захватчиков, где они говорят, что в один день у украинских защитников было 350 погибших. Однако военный уверяет, что в тот день защитники потеряли пять человек.

Это яркий пример, насколько они лгут и насколько то, что они заявляют, не имеет ничего общего с реальностью.

Что же касается потерь захватчиков, то по данным военного, только за минувшие сутки, 12 июня, оккупанты привезли во временно оккупированный Токмак более сотни убитых с одного направления.

Кроме того, за последние несколько дней ВСУ удалось уничтожить полтора десятка их танков и два Солнцепека. И такие потери захватчики терпят при том, что стоят в обороне.

Кроме того, военный добавил, что не стоит думать, что наших людей посылают на фронт, как пушечное мясо, поскольку он сам как представитель командования бригады ежедневно идет на штурмы вместе с пехотой.

Относительно наших людей, никто не проявлял малодушия. Ребята 47 бригады, бойцы Магуры, сражаются, как львы. Более мужественных и достойных людей в жизни не видел. И не смейте писать ни одного кривого слова об этих людях. Они воюют, в том числе за ваше право на существование.

Поэтому Валерий Маркус советует написать слова поддержки украинским защитникам, которые очень нужны. Им ведь и так тяжело, но они продолжают отвоевывать свободу не только нашей страны, но и всего мира.

Несмотря на все, за весь период полномасштабного вторжения россиян украинцы неоднократно сталкивались с проблемой блокирования публикаций в соцсетях.

Большинство постов о геноциде украинцев, ракетных ударах маркировали как чувствительный контент и язык вражды. Читай, почему удаляют посты о войне и как противодействовать российским ботам.

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