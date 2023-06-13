Їхні заяви не мають нічого спільного з реальністю! Звернення Валерія Маркуса до українців щодо російської ІПСО

Коли російські окупанти зазнають руйнівного краху на полі бою, то їхня пропаганда починає поширювати свої ІПСО в українському суспільстві.

Тому головний майстер-сержант 47 окремої механізованої бригади Маґура Валерій Маркус записав дуже влучне відеозвернення до українців, де розвінчав російські фейки та закликав не переносити російську брехню в український інформаційний простір.

Те, що вони заявляють, немає нічого спільного з реальністю. Не розтаскуйте, будь-ласка, всі ці речі. Не тащіть це в українське інформаційне середовище.

Військовий зазначив, що більшу частину дезінформації, яка наявна в нашому середовищі, українці самі починають тягнути й не завжди розуміють, що джерело її знаходиться у РФ.

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Як приклад Валерій Маркус навів одне з повідомлень загарбників, де вони говорять, що в один день в українських захисників було 350 загиблих. Однак військовий запевняє, що в той день оборонці втратили п’ять осіб.

Це яскравий приклад, наскільки вони брешуть та наскільки те, що вони заявляють, не має нічого спільного з реальністю.

Що ж стосується втрат загарбників, то, за даними військового, лише за минулу добу, 12 червня, окупанти привезли в тимчасово окупований Токмак понад сотню вбитих з одного напрямку.

Крім того, за останні кілька днів ЗСУ вдалось знищити півтора десятка їх танків та два Солнцепека. І таких втрат загарбники зазнають при тому, що стоять в обороні.

Крім того, військовий додав, що не варто думати, що наших людей посилають на фронт, як гарматне м’ясо, оскільки він сам як представник командування бригади щодня йде на штурми разом з піхотою.

Щодо наших людей, ніхто не проявляв малодушність. Хлопці 47 бригади, бійці Магури, гарують, що леви. Більш мужніх і достойних людей в житті не бачив. І не смійте писати жодного кривого слова про цих людей. Вони воюють, зокрема й за ваше право на існування.

Тому Валерій Маркус радить написати слова підтримки українським захисникам, які дуже потрібні. Адже їм і так важко, але вони продовжують відвойовувати свободу не лише нашої країни, але й всього світу.

Та попри все за весь період повномасштабного вторгнення росіян українці неодноразово стикалися з проблемою блокування публікацій у соцмережах. Більшість постів про геноцид, ракетні удари — усе це маркували як чутливий контент та мову ворожнечі. Читай, чому видаляють дописи про війну та як протидіяти російським ботам.

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