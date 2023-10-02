Перемога залежить від співпраці! Зеленський узяв участь у засіданні міністрів закордонних справ держав-членів ЄС у Києві

У воєнний час міжнародні відносини та дипломатія відіграють ключову роль у розв’язанні глобальних проблем та спільному формуванні майбутнього.

Однією із важливих подій 2 жовтня стало засідання міністрів закордонних справ держав-членів Європейського Союзу, що відбулося у Києві. Взяв участь у важливій міжнародній події й український президент Володимир Зеленський.

Основні тези виступу Володимира Зеленського

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що всім європейським країнам необхідно об’єднатись та проявити лідерство, аби побороти російську агресію та загрозу, яку вона несе для світу. Тож варто розробити чіткі кроки.

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По-перше, президент зазначає, що необхідно зберігати активність в оборонній підтримці України та захисті життя, зокрема йдеться про постачання зброї, снарядів, розширення спектра підготовки українських воїнів і збільшення спільних виробничих потужностей ОПК.

По-друге, важливо залучати якнайбільше світових лідерів і держав до реалізації Формули миру. По-третє, потрібно приєднати ще сім держав європейської спільноти до безпекових гарантій для України на шляху до НАТО.

Четвертий крок, який пропонує президент, стосується активізації роботи щодо нового санкційного пакета ЄС проти Росії та розширення санкцій проти Ірану.

Останній п’ятий крок стосується переговорів щодо членства України в ЄС, які мають розпочатись вже у 2023 році. Також необхідне затвердження інституціями Євросоюзу фінансового інструменту для України – Ukraine Facility. На останок голова держави зазначив, що важливо прискорити роботу в ЄС щодо спрямування заморожених російських активів на фінансування відбудови України.

Я впевнений, що Україна та весь вільний світ здатні перемогти в цьому протистоянні. Але наша з вами перемога прямо залежить від нашої з вами співпраці: що більше буде наших із вами сильних та принципових кроків, то швидше закінчиться ця війна. Справедливо закінчиться.

Також нещодавно до української столиці завітав генсек НАТО. Читай, що Єнс Столтенберг розповів про план співпраці НАТО та України.

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