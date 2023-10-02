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Перемога залежить від співпраці! Зеленський узяв участь у засіданні міністрів закордонних справ держав-членів ЄС у Києві

Даніела Долотова, редакторка сайту 02 Жовтня 2023, 19:15
Зеленський
Фото: Сайт президента України

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Перемога залежить від співпраці! Зеленський узяв участь у засіданні міністрів закордонних справ держав-членів ЄС у Києві
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