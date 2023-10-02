Победа зависит от сотрудничества! Зеленский принял участие в заседании министров иностранных дел стран-членов ЕС в Киеве

В военное время международные отношения и дипломатия играют ключевую роль в решении глобальных проблем и совместном формировании будущего.

Одним из важных событий 2 октября стало заседание министров иностранных дел государств-членов Европейского Союза, состоявшееся в Киеве. Участвовал в важном международном событии и украинский президент Владимир Зеленский.

Основные тезисы выступления Владимира Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что всем европейским странам необходимо объединиться и проявить лидерство, чтобы побороть российскую агрессию и угрозу, которую она несет миру. Поэтому следует разработать четкие шаги.

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Во-первых, президент отмечает, что необходимо сохранять активность в оборонной поддержке Украины и защите жизни, в частности, речь идет о поставках оружия, снарядов, расширении спектра подготовки украинских воинов и увеличении совместных производственных мощностей ОПК.

Во-вторых, важно привлекать больше всего мировых лидеров и государств к реализации Формулы мира. В-третьих, нужно присоединить еще семь государств европейского сообщества к гарантиям безопасности для Украины на пути к НАТО.

Четвертый шаг, предлагаемый президентом, касается активизации работы по новому санкционному пакету ЕС против России и расширению санкций против Ирана.

Последний пятый шаг касается переговоров по членству Украины в ЕС, которые должны начаться уже в 2023 году. Также необходимо утверждение институтами Евросоюза финансового инструмента для Украины — Ukraine Facility. В заключение глава государства отметил, что важно ускорить работу в ЕС по направлению замороженных российских активов на финансирование восстановления Украины.

Я уверен, что Украина и весь свободный мир могут победить в этом противостоянии. Но наша с вами победа напрямую зависит от нашего с вами сотрудничества: чем больше будет наших с вами сильных и принципиальных шагов, тем быстрее закончится эта война. Справедливо закончится.

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