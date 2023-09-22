Это новый уровень нашего единства! Копродукция оборонпрома Украины и США: результаты визита Зеленского в Америку

Самое ожидаемое событие на этой неделе — рабочий визит украинского президента Владимира Зеленского в США и Канаду. Глава страны полетел к странам-партнерам для углубления сотрудничества и детального обсуждения украинских планов на фронте.

Турне по странам-партнерам началось 19 сентября.

Также Владимир Зеленский уже успел выступить перед Генассамблеей ООН. Основные тезисы его речи собраны в нашем другом материале.

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Зеленский в США: что известно

В рамках рабочего визита в Соединенные Штаты Америки Владимир Зеленский провел встречу с президентом США Джозефом Байденом. Отдельно также состоялся разговор между первыми леди двух государств.

Переговоры прошли в Белом доме в узком и расширенном составе.

Зеленский поблагодарил руководителя США за оказанную гуманитарную и военную помощь Украине, а также за помощь украинским беженцам.

— Мы встречаемся уже в третий раз за год. Наш регулярный диалог доказывает, что наши страны являются настоящими союзниками и стратегическими друзьями.

Мы очень благодарны за жизненно важную помощь со стороны США для борьбы с российским террором, — говорил Зеленский.

Также известно, что перед встречей с президентом США Зеленский в рамках рабочего визита провел встречу с министром обороны США Ллойдом Остином. Главной темой переговоров было продление обеспечения Украины необходимой военной поддержкой для противостояния российской агрессии.

Стороны обсудили поставки артиллерийских систем и средств дальнего поражения. Президент также отметил важность усиления украинской ПВО.

Президент также пригласил американскую сторону к участию в международном Форуме оборонных индустрий, который состоится в Киеве нынешней осенью.

Также президент и первая леди выступили и поблагодарили обычных американцев, которые помогают Украине.

Результаты встречи Зеленского и Байдена

В ходе встречи Владимир Зеленский и Джозеф Байден обсудили оборонную поддержку Украины и дальнейшее сотрудничество. По сообщениям Зеленского, они смогли принять договоренности, которые укрепят обороноспособность Украины.

В частности, речь идет о совместном изготовлении оружия.

В своем Telegram верховный главнокомандующий подробнее рассказал о результатах встречи с Джо Байденом.

— Встреча с Президентом Байденом, с его командой. Есть новый оборонный пакет: ПВО, артиллерия, снаряды, инженерные средства. И долгосрочная договоренность будем вместе работать, чтобы совместно с Америкой Украина производила необходимое оружие.

Копродукция в “оборонке” с Соединенными Штатами — это историческая вещь. Новая промышленная база, новые рабочие места для обоих наших народов. Украина сможет производить, в частности, ПВО.

Готовимся создать новую оборонную экосистему вместе с Соединенными Штатами, чтобы производить оружие, чтобы вместе ещё больше усилить свободу и защиту жизни, — пишет Зеленский.

Что известно о визите Зеленского в Канаду

На пятницу, 22 сентября 2023, также запланирован визит Владимира Зеленского в Канаду.

Отмечается, что поездка президента Украины в Канаду официально не анонсирована. Однако известно, что во время визита в Канаду Зеленский должен посетить Оттаву и Торонто.

Ожидается, что Владимир Зеленский выступит в парламенте Оттавы 22 сентября, а после этого отправится в Торонто.

В сети появились кадры, как встречали президента и первую леди Украины в аэропорту.

Какие цели ставил перед собой Владимир Зеленский в этих визитах в США и где он уже побывал, мы писали в нашем другом материале.

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