Новости

Это новый уровень нашего единства! Копродукция оборонпрома Украины и США: результаты визита Зеленского в Америку

Виктория Мельник, редактор сайта 22 сентября 2023, 11:30
Зеленский в США
Фото: Сайт президента Украины

Больше новостей
Вибухи у Севастополі сьогодні 22 вересня 2023: що відомо про наслідки
В Крыму снова неспокойно: что известно о взрывах в Севастополе 22 сентября
Черкаси оговтуються від ракетного удару: новини за сьогодні
Оперативно устраняют последствия. Как Черкассы приходят в себя от ракетного удара 21 сентября — последние новости
Как обрезать пионы
После цветения и осенью: когда и как правильно обрезать пионы
Сайти для відстеження повітряної тривоги
Карта воздушных тревог Украины: интерактивная карта в режиме онлайн
Смотреть больше

Материалы по теме

Вибухи у Севастополі сьогодні 22 вересня 2023: що відомо про наслідки
В Крыму снова неспокойно: что известно о взрывах в Севастополе 22 сентября
Черкаси оговтуються від ракетного удару: новини за сьогодні
Оперативно устраняют последствия. Как Черкассы приходят в себя от ракетного удара 21 сентября — последние новости
Сайти для відстеження повітряної тривоги
Карта воздушных тревог Украины: интерактивная карта в режиме онлайн
как платить за электроэнергию вдвое меньше
Экономия — вдвое! Как не переплачивать за свет и кому стоит поменять счетчик

Видео
0:04:38
Черкаси оговтуються від ракетного удару: новини за сьогодні

Оперативно устраняют последствия. Как Черкассы приходят в себя от ракетного удара 21 сентября — последние новости
Карта бойових дій в Україні сьогодні 22.09.2023: онлайн
Карта боевых действий 22 сентября 2023 года: где идут бои сегодня в режиме онлайн
0:03:45
Рятувальники ДСНС в Одесі
Себя героями не считают, но цифры говорят сами за себя! Как работают спасатели ГСЧС в Одессе
0:03:48
Плен
Они заслуживают жить! История защитника Мариуполя, который уже второй день рождения встречает в плену
0:04:01
Павел Жилин
Если бы я лег, то сошел бы с ума. Как военный потерял руку, но не желание служить
0:05:56
Печуть щодня для людей на лінії вогню: як допомогти благодійній пекарні
Каждый день пекут тысячи буханок и везут людям на фронт. Как помочь благотворительной пекарне
0:03:30
Засудити Росію як хобі: житель Стамбула фільмує російські злочини
Засудить Россию — хобби. Житель Стамбула снимает, как оккупанты совершают преступления в оккупированных портах
0:02:53
Росіяни вдарили ракетою ГРІМ-Е1 по цивільним на Харківщині
Гибридной ракетой по гражданским. В Харьковской области россияне убили восемь человек — что известно
Карта боевых действий
Карта боевых действий 20 сентября 2023 года: где идут бои сегодня в режиме онлайн
0:08:31
Відключення світла
Отключения света могут быть до 8-10 часов. Какие прогнозы на зиму сделал глава Института энергетических стратегий
Больше видео
який штраф за їзду без прав
Читать дальше
Ответственности не избежать! Какой штраф за управление транспортом без прав в Украине в 2023 году
Виступ Зеленського в ООН: спростування фейку щодо трансляції
Читать дальше
Заявление марафона Єдині новини о фейке об изменениях в трансляции выступления президента Украины в ООН

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь