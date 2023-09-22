Карта боевых действий 22 сентября 2023 года: где идут бои сегодня в режиме онлайн

Карта боевых действий 22 сентября 2023 года сегодня удерживает внимание многих украинцев и людей в разных странах мира, ведь сейчас мы можем наблюдать, как продвигаются ВСУ.
Наши военные имеют успехи на разных направлениях, но не стоит забывать, какой ценой нам дается возвращение территорий. Мы должны поддерживать военных и помогать им.
А чтобы быть в курсе ситуации на фронте, предлагаем ознакомиться с картой боевых действий и отчетом Генштаба.
Интерактивная карта Deep State подскажет, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также — с каких направлений он атакует.
Не используй карту для прокладывания маршрутов эвакуации!
Не используй карту для прокладывания маршрутов эвакуации!
Аналитики Института изучения войны (ISW) сообщают, что российские войска вели наступательные действия на линии Купянск-Сватово-Кременная, возле Бахмута, на линии Авдеевка-Донецк, на западной границе Донецко-Восточной Запорожской области, на западе Запорожской области, но не продвинулись.
Генштаб ВСУ сообщает, что российские оккупанты продолжают игнорировать международное гуманитарное право, совершают обстрелы не только по позициям украинских войск, но и по гражданской инфраструктуре населенных пунктов, терроризируя мирных жителей.
За прошедшие сутки Российская Федерация нанесла очередной массированный ракетный удар по энергетической, промышленной и другой гражданской инфраструктуре Украины 44 крылатыми ракетами воздушного базирования Х-101/Х-555/Х-55 и шестью управляемыми зенитными ракетами С-300. Противовоздушной обороной уничтожены 38 крылатых ракет.
В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненные среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили жилые дома, учебные и медицинские учреждения, общежития и другая гражданская инфраструктура.
Силы обороны Украины продолжают ведение обороны на востоке и юге Украины, наступательную операцию на Мелитопольском направлении и наступательные действия на Бахмутском направлении, уничтожают врага, шаг за шагом освобождают временно оккупированные территории, закрепляются на достигнутых рубежах.
За прошедшие сутки произошло 26 боевых столкновений. Враг нанес 59 ракетных и 62 авиационных удара, совершил 55 обстрелов из реактивных систем залпового огня как по позициям наших войск, так и по гражданским объектам.
За прошедшие сутки произошло 26 боевых столкновений. Враг нанес 59 ракетных и 62 авиационных удара, совершил 55 обстрелов из реактивных систем залпового огня как по позициям наших войск, так и по гражданским объектам.
Под артиллерийским огнем оказались более 120 населённых пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.
В связи с катастрофическими потерями оккупантов и с целью комплектования подразделений воздушно-десантных войск на территории Краснодарского края Российской Федерации проводятся агитационные мероприятия в местах лишения свободы. Узникам обещают досрочное освобождение из мест лишения свободы в обмен на контракт с вооруженными силами России, срок действия которого до окончания войны.
За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удар по пункту управления, зенитно-ракетному комплексу, 12 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и два — по станциям РЭБ противника. Также нашими защитниками уничтожен один вражеский ударный БпЛА типа Shahed-136/131.
Подразделениями ракетных войск поражен пункт управления, район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, девять артиллерийских средств и две станции РЭБ противника.
Военные ГУР выполняют много разных задач, а помогает им разная техника, в том числе и спутник. Ранее мы рассказывали, как работает спутник ICEYE для ГУР.
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