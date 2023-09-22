Карта боевых действий 22 сентября 2023 года: где идут бои сегодня в режиме онлайн

Карта боевых действий 22 сентября 2023 года сегодня удерживает внимание многих украинцев и людей в разных странах мира, ведь сейчас мы можем наблюдать, как продвигаются ВСУ.

Наши военные имеют успехи на разных направлениях, но не стоит забывать, какой ценой нам дается возвращение территорий. Мы должны поддерживать военных и помогать им.

А чтобы быть в курсе ситуации на фронте, предлагаем ознакомиться с картой боевых действий и отчетом Генштаба.

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Интерактивная карта боевых действий в Украине Deep State — онлайн

Интерактивная карта Deep State подскажет, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также — с каких направлений он атакует.

Синие участки — территория, освобожденная от россиян.

Зеленые участки — территория, освобожденная в конце марта — начале апреля 2022 года.

Серые участки — нуждаются в уточнении.

Красные участки — временно захваченная оккупантами территория.

Черный цвет — Крым и ОРДЛО.

Розовый цвет — Приднестровье.

Не используй карту для прокладывания маршрутов эвакуации!

Карта боевых действий в Украине — ISW

Аналитики Института изучения войны (ISW) сообщают, что российские войска вели наступательные действия на линии Купянск-Сватово-Кременная, возле Бахмута, на линии Авдеевка-Донецк, на западной границе Донецко-Восточной Запорожской области, на западе Запорожской области, но не продвинулись.

Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 22 сентября 2023 года

Генштаб ВСУ сообщает, что российские оккупанты продолжают игнорировать международное гуманитарное право, совершают обстрелы не только по позициям украинских войск, но и по гражданской инфраструктуре населенных пунктов, терроризируя мирных жителей.

За прошедшие сутки Российская Федерация нанесла очередной массированный ракетный удар по энергетической, промышленной и другой гражданской инфраструктуре Украины 44 крылатыми ракетами воздушного базирования Х-101/Х-555/Х-55 и шестью управляемыми зенитными ракетами С-300. Противовоздушной обороной уничтожены 38 крылатых ракет.

В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненные среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили жилые дома, учебные и медицинские учреждения, общежития и другая гражданская инфраструктура.

Силы обороны Украины продолжают ведение обороны на востоке и юге Украины, наступательную операцию на Мелитопольском направлении и наступательные действия на Бахмутском направлении, уничтожают врага, шаг за шагом освобождают временно оккупированные территории, закрепляются на достигнутых рубежах.

За прошедшие сутки произошло 26 боевых столкновений. Враг нанес 59 ракетных и 62 авиационных удара, совершил 55 обстрелов из реактивных систем залпового огня как по позициям наших войск, так и по гражданским объектам.

Под артиллерийским огнем оказались более 120 населённых пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.

В зоне ответственности ОСУВ Север на Волынском и Полесском направлениях оперативная ситуация остается без существенных изменений.

направлениях оперативная ситуация остается без существенных изменений. На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения опрокидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения опрокидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области. В зоне ответственности ОСУВ Хортица на Бахмутском направлении Силы обороны успешно отбили атаки противника в районе северо-восточнее Григоровки Донецкой области. Противник пытался восстановить утраченное положение в районе Андреевки Донецкой области, но успехов не имел. Силы обороны продолжают штурмовые действия к югу от Бахмута Донецкой области, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

направлении Силы обороны успешно отбили атаки противника в районе северо-восточнее Григоровки Донецкой области. Противник пытался восстановить утраченное положение в районе Андреевки Донецкой области, но успехов не имел. Силы обороны продолжают штурмовые действия к югу от Бахмута Донецкой области, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах. В зоне ответственности ОСУВ Таврия на Марьинском направлении противник вел безрезультатные наступательные действия в районе Марьинки и Красногоровки Донецкой области. Здесь, за прошедшие сутки оккупанты предприняли 12 неудачных попыток вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций.

направлении противник вел безрезультатные наступательные действия в районе Марьинки и Красногоровки Донецкой области. Здесь, за прошедшие сутки оккупанты предприняли 12 неудачных попыток вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций. На Шахтерском направлении Силы обороны успешно отбили атаку врага в районе Никольского Донецкой области.

направлении Силы обороны успешно отбили атаку врага в районе Никольского Донецкой области. На Запорожском направлении атаки противника в районах Малой Токмачки и Роботино Запорожской области завершились для захватчиков значительными потерями как в живой силе, так и в технике.

направлении атаки противника в районах Малой Токмачки и Роботино Запорожской области завершились для захватчиков значительными потерями как в живой силе, так и в технике. В то же время на Авдеевском и Шахтерском направлениях Силы обороны продолжают держать оборону на занятых рубежах, наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике.

направлениях Силы обороны продолжают держать оборону на занятых рубежах, наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике. На Мелитопольском направлении Силы обороны продолжают наступательную операцию, наносят оккупационным войскам значительные потери в живой силе и технике, истощают врага и заставляют отходить с занимаемых позиций.

направлении Силы обороны продолжают наступательную операцию, наносят оккупационным войскам значительные потери в живой силе и технике, истощают врага и заставляют отходить с занимаемых позиций. В зоне ответственности ОСУВ Одесса на Херсонском направлении Силы обороны продолжают вести контрбатарейную борьбу, уничтожать склады обеспечения и наносить успешное поражение по тылам противника.

В связи с катастрофическими потерями оккупантов и с целью комплектования подразделений воздушно-десантных войск на территории Краснодарского края Российской Федерации проводятся агитационные мероприятия в местах лишения свободы. Узникам обещают досрочное освобождение из мест лишения свободы в обмен на контракт с вооруженными силами России, срок действия которого до окончания войны.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удар по пункту управления, зенитно-ракетному комплексу, 12 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и два — по станциям РЭБ противника. Также нашими защитниками уничтожен один вражеский ударный БпЛА типа Shahed-136/131.

Подразделениями ракетных войск поражен пункт управления, район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, девять артиллерийских средств и две станции РЭБ противника.

Военные ГУР выполняют много разных задач, а помогает им разная техника, в том числе и спутник. Ранее мы рассказывали, как работает спутник ICEYE для ГУР.

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